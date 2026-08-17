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不願被遣返摩洛哥 數百移民休達抗議求庇護

中央社／ 馬德里16日綜合外電報導

近期進入西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）的數百名移民，今天在一處知名的市區海灘發起抗議，要求西班牙當局給予庇護，而非將他們遣返摩洛哥

路透社報導，兩週前爆發大規模越境事件，逾7.2萬人湧入人口僅約8萬的休達，儘管大多數人已於數日內自行離開，但估計仍有5000至8000人留在休達，這次走上街頭的就是這批移民。

由於市政府資源不堪負荷，多數移民在等待前往歐洲大陸機會的期間，只能暫時棲身於特蘭波林海灘（El Trampolin）或市郊等環境惡劣的地方艱苦度日。

來自摩洛哥得土安（Tetouan）的埃拉魯德（AyoubElarroud）說：「我們睡在海邊，又冷、臭味又重，真的非常痛苦。」他並表示，警方阻止移民前往市中心。

抗議者高舉西班牙國旗和寫有「我們不想回摩洛哥」及「我們也是人」的標語，同時高喊「我們受夠了」及「我們需要解決方案」等口號。在他們身後的岩岸上，一些移民在清洗衣物，另一些人則拿著簡易竹竿釣魚。

西班牙內政部長格蘭德－馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）本週稍早表示，非法進入休達的移民不得留在當地，也不得前往西班牙本土或取得合法身分，僅極少數涉及極度弱勢的特殊情況例外。

休達醫療委員會負責人羅維拉塔（EnriqueRoviralta）向電台表示，當地有限的醫療人力已精疲力竭，並批評中央政府的應對速度過於緩慢。

羅維拉塔還說，傳染性腹瀉與疥瘡等疾病正在爆發，而鼻樑骨折或刀傷等與暴力相關的傷勢也急劇增加。

摩洛哥 移民 休達

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