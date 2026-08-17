川普突下令大砍美韓軍演！原因曝光 又點名南韓拒絕對付伊朗

路透報導，美國與南韓17日展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」前幾小時，美國總統川普發文證實，已下令五角大廈大幅縮減軍演，原因是他與北韓領導人金正恩「關係非常好」，此舉恐向北韓傳遞錯誤訊號；文中更酸南韓總統李在明以「不了，謝謝」拒絕加入美國針對伊朗的行動。

美韓8月17日至27日展開「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）軍演，約有1萬8000名南韓軍人參與，演習將因應北韓軍事能力變化，把無人機、全球定位系統干擾、電子戰及網路攻擊納入主要訓練內容。

川普在自家真實社群發文表示，「由於我和北韓領導人金正恩關係非常好，我很久以前就不滿美國同意與南韓舉行聯合軍演」。

川普稱，演習所費不貲，絕大部分由美國埋單，且向北韓釋出完全不恰當且充滿敵意的訊號，「我川普當總統的一天，這個國家一直不構成威脅也保持尊重」。

川普說：「因此，考量到現在來不及取消軍演，我已指示防長赫塞斯大幅縮減聯合軍演！」

隨後川普話鋒一轉稱：「雖然有點不相關（？）我最近詢問南韓總統是否願意加入美國，一同推動伊朗去核化，他們回答『不了，謝謝』。」

白宮與五角大廈未立即回應。

川普15日突然在真實社群貼出一張他和金正恩2019年在南、北韓邊境板門店會面的舊照，並強調自己與金正恩「相處融洽」。川普首任總統任內曾與金正恩舉行歷史性的直接會談，但是最終未能解決北韓核武計畫問題。

川普曾提議2025年秋季亞洲行期間延長行程，以便在第二任期再次與金正恩會面，但兩人至今仍未再度會晤。

華盛頓郵報引述路透曾報導，李在明表示川普今年稍早在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊告訴他，現在「是時候關注」北韓了。報導描述，李在明稱，川普希望恢復與金正恩對話，但對於該如何推動此事感到挫折。

平壤一向譴責美韓軍演是為入侵北韓所做的準備。南韓及日本軍方日前表示，北韓12日從東部沿海向日本海方向發射一枚彈道飛彈；北韓8月6日才進行類似的短程彈道飛彈發射。

美聯社提到，這並非川普首次試圖停止這類軍演。他在第一任期內也曾出人意料地宣布相關決定，並稱這些軍演具有「挑釁性」。

川普2018年在新加坡與金正恩會面後告訴記者：「我們將停止這些戰爭演習，這會替我們省下非常龐大的費用，除非、直到我們發現未來的談判進展不如預期。」