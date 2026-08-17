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稱與金正恩關係好 川普下令縮減與南韓聯合軍演規模
美國總統川普今天表示，對於美國參加與南韓的聯合軍事演習「並不滿意」，決定縮減將於明天展開、旨在嚇阻北韓的「乙支自由護盾」聯合軍演的規模。
法新社報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台上表示：「基於我和北韓領導人金正恩之間非常良好的關係，我對於美國早在很久以前就同意與南韓進行聯合軍事演習這件事，感到不滿。」
他表示：「這些演習不僅所費不貲，其中很大一部分費用（一如既往）都是由美國買單，而且還對一個只要川普是總統，就一直不具威脅性而且保持尊重的國家傳達完全不適當、具敵意的訊息。」
川普進一步指出，現在已經來不及取消這項演習，因此他已經指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「大幅縮減」演習規模。
這項名為「乙支自由護盾」（Ulchi FreedomShield）的聯合軍演明天展開，為期11天，是南韓武裝部隊和美軍每年例行性的夏季軍演，目的在於加強對擁有核武的北韓的防禦能力。
這類軍演向來令平壤不滿，批評這些演習是入侵的預演。
川普首任總統任內曾與金正恩舉行歷史性的直接會談，但是最終未能解決北韓核武計畫問題。他最後一次與金正恩會面是在2019年。
韓美聯合軍司令部（ROK/US Combined ForcesCommand）發言人唐納（Ryan Donald）10日表示，這次演習將模擬對抗經歷俄烏戰爭洗禮的北韓部隊。
他指出，這次演習將動員1萬8000名南韓軍人，以及2萬8500名駐韓美軍相對應的參演兵力，重點將放在無人機作戰、GPS干擾和網路攻擊等領域。
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