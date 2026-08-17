快訊

社宅政策又轉彎？租補戶數 擬砍近半

代理教師荒 延燒中南部…連明星高中也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

稱與金正恩關係好 川普下令縮減與南韓聯合軍演規模

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，對於美國參加與南韓的聯合軍事演習「並不滿意」，決定縮減將於明天展開、旨在嚇阻北韓的「乙支自由護盾」聯合軍演的規模。

法新社報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台上表示：「基於我和北韓領導人金正恩之間非常良好的關係，我對於美國早在很久以前就同意與南韓進行聯合軍事演習這件事，感到不滿。」

他表示：「這些演習不僅所費不貲，其中很大一部分費用（一如既往）都是由美國買單，而且還對一個只要川普是總統，就一直不具威脅性而且保持尊重的國家傳達完全不適當、具敵意的訊息。」

川普進一步指出，現在已經來不及取消這項演習，因此他已經指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「大幅縮減」演習規模。

這項名為「乙支自由護盾」（Ulchi FreedomShield）的聯合軍演明天展開，為期11天，是南韓武裝部隊和美軍每年例行性的夏季軍演，目的在於加強對擁有核武的北韓的防禦能力。

這類軍演向來令平壤不滿，批評這些演習是入侵的預演。

川普首任總統任內曾與金正恩舉行歷史性的直接會談，但是最終未能解決北韓核武計畫問題。他最後一次與金正恩會面是在2019年。

韓美聯合軍司令部（ROK/US Combined ForcesCommand）發言人唐納（Ryan Donald）10日表示，這次演習將模擬對抗經歷俄烏戰爭洗禮的北韓部隊。

他指出，這次演習將動員1萬8000名南韓軍人，以及2萬8500名駐韓美軍相對應的參演兵力，重點將放在無人機作戰、GPS干擾和網路攻擊等領域。

金正恩 南韓 川普

延伸閱讀

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

美韓今起聯演 「跨出朝鮮半島」

美、韓自由護盾演習在即 美軍第8軍團首提「第一島鏈」

川普發布與金正恩2019年合照 強調兩人相處融洽

相關新聞

川金再會？川普突發舊合照

美國總統川普十五日在自創社媒真實社群，突然貼出一張他和北韓領袖金正恩二○一九年在南、北韓邊境板門店會面的舊照。川普並強調自己與金正恩「相處融洽」。

史無前例 日自民黨「黨四役」全參拜靖國神社

自民黨「黨四役」（四大要職）之一的政務調查會長、日本前經濟安保大臣小林鷹之，十六日前往東京的靖國神社參拜，並以「眾議員小林鷹之」的名義，自費奉納「玉串料」（祭祀費）。今年是二戰日本投降八十一周年，執政的自民黨「黨四役」史無前例全部前往參拜。

美國人債務變多卻花錢不手軟 拿房轉貸增貸是萬靈丹？

根據紐約聯邦準備銀行8月11日發布的報告（數據未經通膨調整），2026年第二季的家庭債務較去年同期微幅下滑0.1%，至18.8兆美元。然而，信用卡未結清餘額卻飆升到了1.26兆美元。 儘管信用卡的債務越來越多，美國人依然花錢不手軟，維持著經濟的繁榮。但許多屋主其實有一筆老本可以支應他們的生活方式：那就是高達35兆美元的房屋淨值，屋主透過轉貸或增貸活用這筆資產，然而這種作法並非沒有隱憂……

紐時調查：俄國滲透摩爾多瓦 意圖顛覆北約

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：俄國滲透摩爾多瓦 意圖顛覆北約 頭條二：美深陷伊朗戰事 亞洲盟友憂中國趁勢進逼 頭條三：通膨連四月 美薪資購買力倒退

美韓今起聯演 「跨出朝鮮半島」

美國與南韓（簡稱韓）今起展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」（ＵＦＳ），作為駐韓美軍主要戰力的美國陸軍第八軍團（下稱八軍團）參演，日前並在聲明首次提及「第一島鏈」。

川普一句話 美軍擬大改新航艦

華盛頓郵報十五日引述七位知情人士報導，繼美國總統川普日前指示美軍新航艦恢復採用傳統的蒸汽彈射器後，美國海軍正進一步評估是否大幅重新設計新航艦的「艦島」位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。