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美韓今起聯演 「跨出朝鮮半島」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國和南韓去年八月下旬在南韓京畿道驪州舉行年度「乙支自由護盾」聯合軍演。圖為一輛美國陸軍「史崔克戰鬥隊」軍車駛過南漢江上的浮橋。美聯社
美國和南韓去年八月下旬在南韓京畿道驪州舉行年度「乙支自由護盾」聯合軍演。圖為一輛美國陸軍「史崔克戰鬥隊」軍車駛過南漢江上的浮橋。美聯社

美國與南韓（簡稱韓）今起展開年度大型聯合軍演「乙支自由護盾」（ＵＦＳ），作為駐韓美軍主要戰力的美國陸軍第八軍團（下稱八軍團）參演，日前並在聲明首次提及「第一島鏈」。

南韓「朝鮮日報」旗下的「朝鮮放送」十四日報導說，這代表駐韓美軍將不再限於防禦北韓，未來可能延伸至台灣周邊，在印太「有事」時運用朝鮮半島的美軍後勤設施。

駐韓美軍雖否認此次演習是以「台灣有事」或與中國大陸發生區域衝突為想定情境，但上述聲明仍凸顯一個長期趨勢，即駐韓美軍的角色與南韓境內美軍後勤設施的戰略運用範圍，正逐步跨出朝鮮半島，擴大至印太。

美韓自十七日至廿七日舉行年度ＵＦＳ，約一點八萬名韓軍官兵參演，規模與往年相近。此次將無人機、全球定位系統（ＧＰＳ）被干擾、電戰及網路攻擊，納入主要的演訓科目。

根據上述聲明，此次將聚焦加強「今晚就可作戰」的能力、「美韓同盟現代化」和「塑造東北亞安全環境」。建立戰區後勤和支援體系仍是首要之務，包括「四號陸軍預置囤儲」（ＡＰＳ—４）的快速分發與整備程序，這將證明美韓同盟具備在第一島鏈內迅速投射戰力且掌控關鍵地形的能力。

ＡＰＳ—４是美軍先將戰甲車、自走砲及卡車等裝備和物資部署在前線地區，一旦有事，美軍只需迅速從美國本土調派人員，就能立即投入作戰。

首爾智庫「韓國國防研究院」（ＫＩＤＡ）表示，第八軍團的美韓同盟現代化，除了強化南韓軍隊防禦北韓的角色，也代表駐韓美軍將尋求更靈活因應朝鮮半島以外的區域情勢；塑造東北亞安全環境，也有擴大駐韓美軍戰略靈活度的用意。南韓媒體中央日報報導說，這可以解讀為駐韓美軍有意凸顯美韓例行的聯演，也具有箝制中國的性質。

美韓 朝鮮半島 南韓

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