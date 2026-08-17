川金再會？川普突發舊合照

美國總統川普十五日在自創社媒真實社群，突然貼出一張他和北韓領袖金正恩二○一九年在南、北韓邊境板門店會面的舊照。川普並強調自己與金正恩「相處融洽」。

川普在自創社媒真實社群寫道，「儘管（我倆）在這張照片的表情看來不太友好，但還有很多一起面露微笑的照片，金正恩和我相處非常融洽！」

川普去年一月回任後，白宮即多次指稱，川普仍願在不設任何前提下和金正恩對話。但隨著俄羅斯二○二二年二月入侵烏克蘭，北韓與俄國深化在經濟、外交及軍事上的合作，川普第二任是否還有「川金會」仍不明朗。

川普第一任三度和金正恩會面。首次是二○一八年六月在新加坡；第二次是二○一九年二月在越南河內；第三次是二○一九年六月在板門店。

川普六月也在真實社群貼出首次川金會的照片，不禁讓人臆測川普可能尋求重啟與金正恩的個人外交。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）韓裔專家車維德日前分析，若北韓採取修正主義路線，鞏固其作為擁核國的地位，金正恩可能在十一月美國期中選舉後，尋求再次和川普峰會。