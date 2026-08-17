川普一句話 美軍擬大改新航艦

華盛頓郵報十五日引述七位知情人士報導，繼美國總統川普日前指示美軍新航艦恢復採用傳統的蒸汽彈射器後，美國海軍正進一步評估是否大幅重新設計新航艦的「艦島」位置。

美國海軍正評估將作為航艦指揮中心的艦島，從現行設計的靠近艦尾位置，往前移至艦體中央是否可行。儘管內部評估的時程及範圍尚不明朗，但上述知情人士表示，鑒於這類變動恐需耗費大量的時間和經費，美國海軍對此態度審慎。

若艦島位置移動，將成為川普第二任至今推動的美國海軍第二項重大設計變革。他十三日簽署國安備忘錄，指示海軍制定計畫，在新航艦恢復採用傳統的蒸汽彈射器協助艦載機起飛。

川普希望新航艦的外觀，能盡量接近二戰時期的軍艦。早在川普第一任，美國海軍就對此有過討論，認為重新配置艦島恐增加數十億美元的額外設計成本，並嚴重拖累造艦進度。

根據美國國會預算辦公室（ＣＢＯ）及美國海軍最新造艦計畫，美國未來四十年最多建造十艘最先進的「福特級」航艦，每艘預估達二二○億美元。

美國智庫哈德遜研究所研究員克拉克指出，若真的調整艦島，將是「大規模的重新設計」，勢必影響新航艦的浮力和重量配置且成本可觀。一位美國官員說，海軍十分重視，一旦調整，恐引發工程延宕及成本失控等問題。

不過，上述知情人士也提到，將艦島置於艦體後段，其實是「出於效率與安全的考量」；如此設計除了能讓艦載機停放位置更靠近彈射器，縮短出動時間。