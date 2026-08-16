烏克蘭空襲俄羅斯至少6死 俄軍稱擊落822架無人機

烏克蘭今天向俄羅斯發動大規模無人機攻勢，造成至少6人喪命，這是俄烏戰爭爆發以來基輔當局發動的最大空襲之一。

美聯社報導，基輔當局今年加強攻擊俄羅斯的力道，使用長程飛彈和無人機群打擊俄國軍事工業及能源設施。

俄羅斯國防部聲稱，在夜間摧毀了822架烏克蘭無人機。

俄羅斯首都莫斯科（Moscow）市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，約有600架無人機被偵測到飛往莫斯科。

根據俄羅斯地方官員說法，烏克蘭空襲導致俄國莫斯科州1人喪生，羅斯托夫州（Rostov）則有5人殞命。

俄羅斯全面侵略烏克蘭將近4年半之後，烏軍空襲已經讓俄國民眾真正感受到戰爭的殘酷。