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美、韓自由護盾演習在即 美軍第8軍團首提「第一島鏈」

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
美韓自由護盾演習將登場，美國陸軍第8軍團日前表示，這次軍演著重於韓美同盟「現代化」及「形塑」東北亞安全環境。韓媒則指出，該軍團首度在做這類介紹時提及「第一島鏈」。圖為去年3月韓美聯合「自由護盾」軍事演習中，一輛韓國陸軍K1E1戰車駛過臨津江上的浮橋。路透資料照
美韓自由護盾演習將登場，美國陸軍第8軍團日前表示，這次軍演著重於韓美同盟「現代化」及「形塑」東北亞安全環境。韓媒則指出，該軍團首度在做這類介紹時提及「第一島鏈」。圖為去年3月韓美聯合「自由護盾」軍事演習中，一輛韓國陸軍K1E1戰車駛過臨津江上的浮橋。路透資料照

美韓自由護盾演習將登場，美國陸軍第8軍團日前表示，這次軍演著重於韓美同盟「現代化」及「形塑」東北亞安全環境。韓媒則指出，該軍團首度在做這類介紹時提及「第一島鏈」。

韓聯社報導，為期11天的美韓聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）將在明天登場，美國第8軍團（U.S.Eighth Army）14日宣布參演時提及上述內容，並強調將加強與南韓的夥伴關係，以強化嚇阻力及區域穩定。

新聞稿表示：「第8軍團的訓練目標，將聚焦於提升『今晚即能作戰』（Fight Tonight）的戰備、美韓同盟現代化，以及形塑東北亞的安全環境。」

韓聯社指出，此一表述可能暗示美軍角色將擴展至朝鮮半島以外的範疇。

同盟現代化與形塑東北亞安全環境的說法，呼應了美國一項關鍵防禦戰略，亦即要求盟國負起更多自我防衛責任，同時採取有可能為了朝鮮半島以外的突發事態而重新部署美軍的方針。這項概念被稱為「戰略彈性」。

另外，第8軍團也提到：「演習還將納入快速調配及整備陸軍預置4號囤儲（APS-4），展現同盟在第一島鏈內迅速投射戰力並確保關鍵地帶安全的能力。」

根據朝鮮電視台（TV Chosun），這是美國第8軍團在說明乙支自由護盾時，首次提及「第一島鏈」一詞。

第一島鏈是指從日本經台灣一直延伸到菲律賓的島嶼鏈，被視為美國應對咄咄逼人的中國的一道重要防線。

這個詞廣泛被用於凸顯美方致力在該區域建構堅實的「拒止嚇阻」態勢，也就是讓敵方認為若發動攻擊將難以得逞的戰略。

南韓則始終主張，乙支自由護盾演習完全是為了防衛朝鮮半島而舉行。駐韓美軍（USFK）發言人唐納（Ryan Donald）10日宣布今年乙支自由護盾計畫時也說，這項演習旨在因應朝鮮半島面臨的安全威脅。

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