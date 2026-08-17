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史無前例 日自民黨「黨四役」全參拜靖國神社

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
自民黨政務調查會長小林鷹之，十六日前往東京的靖國神社參拜。今年自民黨「黨四役」史無前例全部都前往參拜。美聯社
自民黨政務調查會長小林鷹之，十六日前往東京的靖國神社參拜。今年自民黨「黨四役」史無前例全部都前往參拜。美聯社

自民黨「黨四役」（四大要職）之一的政務調查會長、日本前經濟安保大臣小林鷹之，十六日前往東京的靖國神社參拜，並以「眾議員小林鷹之」的名義，自費奉納「玉串料」（祭祀費）。今年是二戰日本投降八十一周年，執政的自民黨「黨四役」史無前例全部前往參拜。

小林十五日到眾議員選區的千葉縣，勘查上周豪雨造成的災情，未按原定計畫與幹事長鈴木俊一等另外三位黨四役一起前往參拜，但小林昨天清晨六時多就前往參拜。該神社四月「春季例大祭」時，他也前往參拜。有外媒報導，每年這天和該神社每年兩次大祭，春季例大祭及十月「秋季例大祭」，他都會前往參拜。

小林參拜後說，他祖父在中國大陸因戰爭傷病而亡，自己是以遺族的身分平靜參拜，「對壯烈成仁的英靈，謹以誠摯哀悼；我再次矢言守護國家、堅決守護國民的生命及生活」。對於包括日本防衛大臣小泉進次郎的四位閣員前往參拜引發中國和南韓反彈，小林說，「我的理解是，這是各自內心的問題」。

日媒引述兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市早苗身邊人士報導，她十五日雖未前往參拜，但在約五、六百公尺外的東京「日本武道館」停車場，朝該神社方向行神道教的「二拜、二拍手、一拜」遙拜。小林說，「歷任首相自己會做出適當判斷」。

自民黨 靖國神社 千葉縣

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