很快就會戰勝？學者：烏克蘭空襲恐使俄民眾發現實際狀況不同

俄羅斯國防部16日表示，俄軍徹夜擊落822架烏克蘭無人機，但這波烏克蘭空襲仍造成至少6人死亡。經地理定位證實的影片顯示，俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於莫斯科州的一處倉庫發生大火。野莓經常被形容為「俄版亞馬遜」。

英國天空新聞報導，美國大西洋理事會資深研究員伊莉莎白．布勞（Elisabeth Braw）表示，野莓倉庫已不只一次遇襲，顯示俄烏戰爭的影響正逐漸擴及俄羅斯一般民眾，對克里姆林宮而言，這是一個令人不安的現實。

布勞指出，發動戰爭的領導人幾乎都會宣稱，戰爭將會「迅速、無痛地結束」，並以決定性勝利告終，但實際發展往往並非如此。她認為，這正是俄羅斯民眾如今逐漸發現的事實，受戰爭影響的不再只是直接參與戰事人員，一般民眾也開始感受到戰火衝擊。

布勞表示，如今連俄羅斯民眾最喜愛的購物平台，都可能因為在戰爭中扮演的角色而成為攻擊目標。她認為，如果一般俄國民眾將目前處境，與俄羅斯總統普亭2022年2月發動戰爭之初所作的承諾相比較，許多人可能會開始質疑：「這種狀況似乎再也不符合我的利益。」