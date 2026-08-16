快訊

被前任公開私約AV女優！Joeman火速道歉：我不是一個很好的對象

前女友蕭伊不忍了！公開Joeman超渣行徑 私約AV女優

烏克蘭發動今年最大空襲！俄擊落逾800架無人機 至少6人喪生

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭發動今年最大空襲！俄擊落逾800架無人機 至少6人喪生

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後冒出濃煙。歐新社
俄羅斯電商巨擘「野莓」位於莫斯科州波多利斯克的一個倉庫16日遭烏克蘭無人機襲擊後冒出濃煙。歐新社

俄羅斯國防部16日表示，他們徹夜擊落822架烏克蘭無人機，但仍有至少6人在這波烏克蘭空襲中喪生。俄國國營塔斯社指出，這是今年規模最大的烏克蘭無人機空襲，主要以莫斯科州為目標，因為許多俄國菁英居住於此。

烏克蘭近來經常出動無人機深入俄國發動空襲，目標包括倉庫、工廠和煉油廠。

莫斯科市長索比亞寧說，逾600架飛往莫斯科的無人機被攔截。莫斯科州州長沃羅比約夫表示，防空部隊和電子戰部隊在莫斯科州上空擊落並攔截187架無人機。

經地理定位證實的影片顯示，俄羅斯電商巨擘「野莓」（Wildberries）位於莫斯科州的一個倉庫發生大火。該公司常被形容為俄版亞馬遜。

沃羅比約夫指出，莫斯科州16日發生的另一起無人機攻擊事件，造成1名83歲老人死亡。俄國南部羅斯托夫州（Rostov）州長說，該州有5人死亡。

俄國國防部指出，他們在17個州上空攔截到烏軍無人機，這些州主要位於俄國南部和西部。

俄國也發射飛彈和無人機空襲烏國首都基輔等地。烏克蘭稱俄國這波攻擊造成8人死亡，至少39人受傷。烏克蘭蘇梅州、頓內次克州、赫松州等地都通報有人死於空襲。

烏國空軍指出，烏軍未能擊落來襲的任何一枚彈道飛彈，再次凸顯防空飛彈短缺問題。烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍過去一周向烏國共發射超過1550架攻擊無人機、近1560枚導引炸彈和62枚飛彈。他說：「歐洲不能任由攔截飛彈躺在倉庫裡。生命必須被保護，俄國必須被阻止。」

另一方面，羅馬尼亞國防部表示，他們16日在領空擊落一架不明無人機，這是今年在該國上空擊落的第四架無人機，雷達偵測到這架無人機從鄰國摩爾多瓦進入，殘骸似乎墜落於兩個村莊之間無人居住的區域。

烏克蘭 空襲 無人機 俄羅斯 俄烏戰爭 莫斯科

延伸閱讀

烏克蘭官員：俄羅斯夜襲基輔釀3傷 市區2處起火

與俄交戰4年…俄軍7月傷亡近4.3萬人 烏克蘭國防部：逾1年來最高

美軍25%「死神」無人機已在伊戰中折損 損失13億元

烏克蘭商機2／無人機強國瓦礫中誕生 從零打造供應鏈改變現代戰爭版圖

相關新聞

台灣是「不沉堡壘」！前英外交官揪「習近平犯台3前提」：若失敗政治風險巨大

英國前外交官、亞洲問題專家彭朝思示警，中國大陸若全面攻台，可能從最一開始大規模集結兵力之際就陷入不利，因相關準備難以掩飾，將讓台灣、美國及其他國家取得預警與應變時間。他認為，精於盤算的中國國家主席習近平若準備攻台，將先確保3項前提：解放軍能迅速取勝、美國來不及馳援，且中國有能力承受西方嚴厲制裁。

烏克蘭發動今年最大空襲！俄擊落逾800架無人機 至少6人喪生

俄羅斯國防部16日表示，他們徹夜擊落822架烏克蘭無人機，但仍有至少6人在這波烏克蘭空襲中喪生。俄國國營塔斯社指出，這是今年規模最大的烏克蘭無人機空襲，主要以莫斯科州為目標，因為許多俄國菁英居住於此。

比過去更進步…北韓賺錢手法大揭密！金正恩如何透過援俄獲利？

過去多年，衛星圖片上朝鮮的夜晚僅有星星點點的光亮。但自2020年以來，平壤市中心的光亮區域增加了一倍多…

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

美國與南韓17日至27日將展開年度大型聯合軍演「乙支自由之盾」，駐韓美軍主戰力的美國陸軍第8軍團14日證實將參與演習，且聲明首度提及「第一島鏈」，且將駐軍預置物資的快速分發與整備與在第一島鏈投射戰力掛鉤，引發關注。有分析揣測，這暗示駐韓美軍不再僅限於防禦北韓，或可能延伸至台灣周邊，在印太突發事態時運用朝鮮半島的美軍後勤設施。

9月川習會倒數計時 籌備混亂劇碼重演 北京找不到白宮接頭人

中國國家主席習近平可能9月訪美。香港南華早報15日引述消息人士報導，離此次國是訪問只剩數周，美國川普政府的混亂狀況、找不到安排此行的接頭人，讓中國感到不安。這種情況是川普5月中國訪問的重演，只是這次訪問將由美國主導，讓中國更加不安。

魚與熊掌不可兼得 美告誡盟友AI領域「必須選邊站」…信件未直接提及陸

這份由美國國務院起草的信函，致信對象是6月份簽署美國「人工智能機遇聲明」（AI Opportunity Statement）的35個國家。這些國家既包括非約束性Pax Silica框架的成員，也包括願意與華盛頓在人工智能領域協調合作的國家…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。