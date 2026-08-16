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高市早苗上任10個月訪11國 首重鞏固盟友抗大陸施壓

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透社
日本首相高市早苗。路透社

日本首相高市早苗自去年10月上任以來，已經走訪11個國家，主要集中於美國及東南亞志同道合的夥伴等盟邦，目的是在中國於國際舞台加強批評日本之際，鞏固對外關係。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，根據首相辦公室及外務省公開紀錄，高市任期的頭10個月一共進行8次海外出訪，造訪了11個國家，其中6國位於亞洲及大洋洲，另有3國在歐洲，此外還有美國與南非。

在這8次出訪中，有4次與重要國際會議有關，例如東南亞國家協會（ASEAN）及20國集團（G20）峰會。

高市在出席國際會議前後，訪問了美國、越南、澳洲、韓國、英國、義大利及印度，這7個國家均為日本的盟友或視為志同道合的夥伴。

已故前首相安倍晉三堪稱高市的「政治導師」，安倍在第2任期頭10個月走訪26國，是高市的兩倍以上。

與高市相似，安倍最常前往亞洲國家，一共造訪了10國。不過安倍的版圖更廣，除了踏足中東6國，也訪問非洲的吉布地、俄羅斯及阿根廷等地。由於安倍在首次執政時已有扎實外交紀錄，出訪對象不限於同盟或夥伴國。

前首相岸田文雄亦有多年外相經歷，任內頭10個月訪問了14國。至於石破茂、菅義偉訪問的國家數則少於高市。

高市任內聚焦同盟及志同道合的國家，一名外交消息人士分析，考量到她在國際關係方面的經歷有限，高市「優先跟與日本持相同立場的國家建立關係」。

今年5月訪問越南期間，高市提出升級版「自由開放的印度洋－太平洋」，這一概念最早於2016年由安倍提出。

為回應中東戰爭，高市也於4月宣布啟動「亞洲能源資源供應能力強化夥伴關係」（POWERR Asia），這是一個以東南亞為中心的能源供應架構。

日經亞洲指出，這些合作布局都將中國納入考量。在POWERR Asia架構下，日本將提供100億美元的支援，目標與日本關係密切的國家深化連結。

中國利用貿易和經濟援助，將各國拉入其勢力範圍，日本正尋求抗衡中國的強勢外交。

去年，高市針對假設性的「台灣有事」發表言論後，北京以「新型軍國主義」指控高市政府。

中國已在國際間發起行動，爭取各國支持此論點。今年6月，中國外交部長王毅訪問蒙古國時，雙方發布聯合新聞公報，「譴責任何形式的法西斯主義、軍國主義」。

這份文件發表前不久，日本外務大臣茂木敏充才在東京告訴蒙古國外長巴孟（Battsetseg Batmunkh），日本希望將兩國關係拓展為「和平與繁榮特殊戰略夥伴關係」。

今年5月至6月間，中國也與巴基斯坦、緬甸及孟加拉發表聯合聲明，反對恢復軍國主義的企圖。

盟友 高市早苗 日本

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