與俄交戰4年…俄軍7月傷亡近4.3萬人 烏克蘭國防部：逾1年來最高

隨著烏克蘭與俄羅斯交戰超過4年，烏克蘭國防部統計資料顯示，俄羅斯軍隊7月傷亡人數接近4.3萬人，寫下逾1年來單月新高。

「紐約郵報」（New York Post）報導，俄羅斯7月在戰場上陣亡和受傷的軍人達到4萬2860人，寫下2025年1月來單月最高，以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後單月第4高。

在俄軍傷亡總人數目前據說逼近150萬人和俄國總統普亭（Vladimir Putin）徵兵日益困難之下，有專家認為，若兵源短缺，普丁可能很快被迫啟動和談。

普丁過去數月對徵兵日益急切，包括以「安穩服役」等虛假承諾吸引俄國民眾參戰，甚至以類似方式招募非洲人士。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，大約有3萬至5萬北韓軍人正準備派往俄羅斯。

報導並指出，烏克蘭在收復領土方面取得1年多來最大進展。

基輔宣稱，烏軍近日已在南方戰線解放約300平方英里土地，收復前線26處定居點，納入烏克蘭完全的掌控中。