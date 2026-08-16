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魚與熊掌不可兼得 美告誡盟友AI領域「必須選邊站」…信件未直接提及陸

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美中示意圖。 圖／AI生成
美中示意圖。 圖／AI生成

這份由美國國務院起草的信函，致信對象是6月份簽署美國「人工智能機遇聲明」（AI Opportunity Statement）的35個國家。這些國家既包括非約束性Pax Silica框架的成員，也包括願意與華盛頓在人工智能領域協調合作的國家。

一位美國官員告訴路透社，國務院起草這封信是為了明確指出「魚與熊掌不可兼得」。鑑於內部討論仍在進行，該官員要求匿名。

路透社指出，通過施壓各國選邊站隊，美國希望在開發最尖端人工智能的競賽中，切斷中國的資源獲取途徑，同時推動盟友和夥伴開展聯合項目，實施出口管制，最終減少在關鍵礦產、AI模型以及半導體晶片方面對對手的依賴。

美國國務院的信函寫道，「試圖什麼都參加，結果往往一事無成。簽署Pax Silica宣言，不僅僅意味著加入某個組織，更是一種承諾。」信函敦促各國在人工智能問題上「審慎抉擇」。

該信明確指出，「既然參與了該倡議，就不應再加入那些預期與我們相衝突的重復性倡議。」信中未明確提及中國。

Pax Silica對決WAICO？

去年，美國發起「Pax Silica」倡議，以確保人工智能模型、半導體和關鍵礦產的供應鏈安全。目前，有約二十個國家簽署了該倡議，其中包括作為關鍵礦產供應國的哈薩克斯坦，以及日本、澳大利亞和韓國等美國的緊密盟友。

今年7月，中國發起世界人工智能合作組織（WAICO），推廣「開放權重」（open-weight）技術，被看作是挑戰美國在這一領域的影響力。成立之時，該組織已吸收了29個成員國，而哈薩克斯坦是目前已知唯一同時加入這兩項倡議的國家，這引起了華盛頓方面的警覺，尤其是美國在今年6月曾高調宣稱哈薩克斯坦是首個加入Pax Silica的中亞國家。

路透社表示，尚無法知曉美國何時發出這封信，也無法確定信函在發出前是否會進行修改。路透社看到的是信函的草稿文本，未標注日期。美國國務院向路透社表示，不對「據稱洩露的內部文件」發表評論。

中國駐華盛頓大使館表示，中國反對將貿易和技術問題政治化。 「此類舉措只會阻礙全球人工智能的進步，對各方利益均無裨益」。這位大使館發言人的表述基本上重複了中國外交部發言人林劍7月23日記者會的答覆。

哈薩克斯坦駐華盛頓大使館沒有回應路透社的置評請求。

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