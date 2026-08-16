卡達駁斥俘虜伊朗飛行員 稱已連繫德黑蘭當局

伊朗官員指控卡達俘虜3名伊朗飛行員，稱卡達應允許德黑蘭團隊入境調查本國飛行員的下落後，卡達駁斥這個指控，並表示已就此事連繫德黑蘭當局。

半官方的伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）今天報導，伊朗武裝部隊參謀總部旗下失蹤人員搜尋委員會指揮官巴格爾扎德（Mohammad Baqerzadeh）表示，伊朗空軍與事實調查團隊為進入卡達，已等待數月。

巴格爾扎德指出，卡達官員一再拖延伊朗團隊入境調查並阻止伊朗飛行員返國。他呼籲紅十字國際委員會（ICRC）立即跟進此案。

卡達否認扣押任何飛行員。卡達昨天說，1架伊朗軍機3月入侵該國領空後且未回應外界連繫後，卡達搜救隊已尋獲其中1名飛行員遺體。

杜哈當局強調已連絡伊朗協調移交這名飛行員遺體，並邀德黑蘭檢視卡達的搜救行動細節，但尚未收到對方回覆。

另據伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars News Agency），巴格爾扎德稍早表示：「在（中東）戰爭期間駕駛蘇愷24型（Su-24）戰鬥轟炸機的3名飛行員，在戰機墜毀後遭卡達軍方生擒。」

他致函紅十字國際委員會呼籲釋放這3名飛行員，稱他們遭卡達軍方扣留超過6個月，還遭禁止與家人見面或聯繫。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在社群媒體X平台回應說：「我們斷然否認伊朗飛行員遭扣押的說法，並對這些誤導性言論大感訝異。」