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日本啟動火星衛星探測 有望首度揭開火衛一等衛星起源

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）13日向媒體公開用於火星衛星探測計畫MMX的無人探測器。法新社
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）13日向媒體公開用於火星衛星探測計畫MMX的無人探測器。法新社

日本宇宙航空研究開發機構13日向媒體公開用於火星衛星探測計畫MMX的無人探測器。該探測器最快今年秋天發射，若能成功將在火衛一採集的樣本送回地球，將成為全球首例。

日本「朝日新聞」、「讀賣新聞」及法新社報導，MMX重約4.5公噸，全長約5公尺，寬約9公尺，為日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）歷來最大規模的月球與行星探測器，由三菱電機負責開發。

機體由三大模組構成，分別具備前往火星的「去程模組」、負責觀測與著陸的「探測模組」，以及返回地球的「回程模組」。

按照計畫，這個探測器將在10月至11月間，從鹿兒島縣種子島宇宙中心搭乘H3火箭升空，並於明年抵達火星重力圈。

之後，探測器將著陸於距離火星約6000公里的火衛一（Phobos），並採集地表的沙土等樣本。此外，探測器還將實施飛掠觀測（Flyby），在高速通過另一顆衛星火衛二（Deimos）附近時進行觀測。完成觀測後將返回地球，預計於2031年將裝有樣本的膠囊投落至澳洲的沙漠地帶。

JAXA表示，火衛一是一顆繞行火星、距火星表面約6000公里、直徑約20至30公里的微小天體。火星擁有「火衛一」與「火衛二」兩顆衛星，但目前尚不清楚其成因。

JAXA希望這項任務能揭開火星及其衛星的形成方式，強調這是釐清太陽系如何形成的一大關鍵資訊。

關於火星衛星起源，現在科學界普遍有兩種推測。其中一項假說是「巨型撞擊」理論，認為它們是在天體撞擊火星後由岩石與塵埃盤凝聚而成。

另一項假說「引力捕獲」則推測，這些衛星原本是來自太陽系外圍、被火星引力捕獲的小行星。

JAXA表示，若能深入分析從火衛一帶回的樣本，不僅能揭開衛星的起源，更能為探究水與有機物如何在太陽系中傳播提供關鍵線索。

而透過確定哪種假說正確，將有助於揭示「類地行星上如何產生適合生命生存的環境」。類地行星是太陽系最接近太陽的4顆岩石行星，包括水星、金星、地球和火星。

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