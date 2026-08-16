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印尼昨遭7.7強震襲擊「至少51死」 回顧該國十年來最致命地震

中央社／ 雅加達16日綜合外電報導
8月16日，印尼東努沙登加拉省毛梅雷（Maumere）港口一處受損的建築物。歐新社
8月16日，印尼東努沙登加拉省毛梅雷（Maumere）港口一處受損的建築物。歐新社

印尼東部昨天遭規模7.7強震侵襲，至少造成51人死亡，救援行動仍在進行中。以下為印尼國家災害應變總署（BNPB）記錄的過去十年來最致命地震

2018年9月28日，印尼發生規模7.5強震，引發海嘯和大範圍土壤液化，重創蘇拉威西島（Sulawesi）巴路市（Palu）及棟加拉縣（Donggala）周邊地區。這場地震導致4141人喪命、4438人受傷，705人失蹤，逾11萬戶住宅受損或毀損。

2022年11月21日，印尼西爪哇省（West Java）遭規模5.6淺層內陸地震侵襲，造成602人喪生。儘管震級相對較低，這仍是印尼過去十年最致命的非海嘯地震。這場地震另有7810人受傷，超過5萬6000戶住宅受損。

2018年8月5日，印尼發生規模7.0地震及一連串強烈餘震，重創西努沙田加拉省（West Nusa Tenggara）龍目島（Lombok Island）大片地區，至少有518人死亡。

2021年1月15日，規模6.2地震造成印尼西蘇拉威西省（West Sulawesi）多處建築物倒塌，包括政府辦公室、住宅及醫療設施，致使107人喪生，馬武柔（Mamuju）及馬杰內（Majene）兩縣均有大範圍損害。

2016年12月7日黎明前，印尼亞齊省（Aceh）發生規模6.5淺層地震，導致多棟建築物倒塌，居民受困瓦礫中。資料顯示，這場地震造成96人死亡、數百人受傷，是亞齊省自2004年大海嘯以來最致命的災害之一。

印尼 強震 地震

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