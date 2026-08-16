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比過去更進步…北韓賺錢手法大揭密！金正恩如何透過援俄獲利？

德國之聲／ 德國之聲
金正恩14日在朝鮮解放節前，前往不朽紀念碑憑吊抗日革命烈士。 朝中社
金正恩14日在朝鮮解放節前，前往不朽紀念碑憑吊抗日革命烈士。 朝中社

過去多年，衛星圖片上朝鮮的夜晚僅有星星點點的光亮。但自2020年以來，平壤市中心的光亮區域增加了一倍多。

信息網站NK News認為，這顯示平壤政權將市中心新的街道和房屋照明作為優先事務，以宣揚自身成就。

朝鮮領導人金正恩2021年曾宣布，將在首都新建5萬套住房。在新建的火星區，更是建起兩棟40層的居民樓，形似該國火星洲際導彈。

連續多年訪問平壤的人士稱，這裡看上去更現代化了。不少進口汽車——包括中國的電動汽車；智能手機有二維碼支付的應用程序；可以叫出租車；商場擺放著西方品牌的時裝和化妝品。

而在東海岸，2025年，金正恩為五公裡長的元山葛麻海濱度假村揭幕，可容納2萬名客人。

戰爭的「獲利」

這些資金的來源估計首先是通過俄烏戰爭中的高額收入。據韓國國家安全戰略研究所（INSS）3月的一份報告，朝鮮通過向莫斯科提供彈藥以及派遣部隊，賺取了77億至144億美元。彭博旗下的經濟研究機構則估計，對俄羅斯的軍事支持給平壤帶來140億美元以上的收入。

除此以外，與中國的貿易、朝鮮海外勞工、出口貿易以及網絡犯罪帶來另外的近80億美元收入。2025年2月，朝鮮黑客曾盜取價值15億美元的以太幣。相形之下，朝鮮前一年的國民生產總值為270億美元。

金正恩作為俄羅斯支持者的角色，增加了他在政治以及軍事上的分量。該國建成了兩艘5000噸級的驅逐艦。這位獨裁者的地位達到15年來未有的高度。

2021年初新冠疫情時，金正恩還曾在勞動黨大會上流淚承認，各個經濟部門幾乎都未達到預期。五年後的下一屆黨代會上，他則歡呼：「一切都發生了根本改變。」

士兵「賺錢」？

據烏克蘭方面估計，朝鮮2024至2025年向俄羅斯提供了前線所需彈藥的一半，此外還提供自行火炮、多管火箭炮和彈道導彈。烏克蘭方面稱，朝鮮目前正計劃向俄羅斯派遣90名士兵組成的導彈部隊，包括六個發射架以及最多達120枚導彈，以與烏克蘭作戰。

已有16000至22000名朝鮮士兵幫助俄羅斯在邊境省份庫爾斯克阻擊烏克蘭，以及此後清雷。烏克蘭總統澤連斯基表示，金正恩還希望向俄羅斯派出另外3萬至5萬名士兵。據韓國國家安全戰略研究所一份報告，每名士兵可讓金正恩賺取2800美元，每名軍官3000美元，每名陣亡者6000-10000美元。

俄朝雙方的貿易主要是以貨易貨：平壤提供彈藥、武器、士兵，莫斯科提供原油及石油產品、糧食和軍用物資——從防空系統到無人機、導彈和潛艇的制造技術。

專家稱，朝鮮國內經濟的好轉並未惠及廣大民眾。食品價格上漲，朝鮮貨幣圓貶值。

2024年初，金正恩宣傳將在平壤之外地區推行「20X10」發展計劃。每年在20個城市或地區興建現代化工廠。10年後就將形成200個地區工業項目。

但首爾國民大學的朝鮮專家蘭科夫（Andrey Lankov）認為，該計劃大部分將無法成功。因為這些工廠並沒有相應的基礎設施。而且，按照計劃經濟原則經營工廠，並不適合中小企業。

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金正恩 北韓 平壤 朝鮮 俄羅斯 俄烏戰爭

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