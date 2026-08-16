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高市為朱鎔基表哀悼…葬禮外交釋善意？港媒指「過度解讀」：低估結構性矛盾深度

中央社／ 台北16日電
前中國國務院總理朱鎔基日前病逝，包括日本首相高市早苗等日方高層陸續向中國致哀。有分析指東京盼透過葬禮外交釋善意，藉此管控持續下跌的兩國關係，但港媒指這種說法屬過度解讀。陸已故總理朱鎔基。圖／新華社資料照
前中國國務院總理朱鎔基日前病逝，包括日本首相高市早苗等日方高層陸續向中國致哀。有分析指東京盼透過葬禮外交釋善意，藉此管控持續下跌的兩國關係，但港媒指這種說法屬過度解讀。陸已故總理朱鎔基。圖／新華社資料照

前中國國務院總理朱鎔基日前病逝，包括日本首相高市早苗等日方高層陸續向中國致哀。有分析指東京盼透過葬禮外交釋善意，藉此管控持續下跌的兩國關係，但港媒指這種說法屬過度解讀。

98歲的朱鎔基因病於12日在北京辭世後，多國政要紛紛發文悼念，其中高市早苗也在朱鎔基病逝次日向中國國家主席習近平、國務院總理李強表達哀悼並談及朱鎔基對兩國關係的貢獻；日本外相茂木敏充則向中國外交部長王毅致哀；日本駐北京大使館則在微博公布降半旗照片，配文悼念朱鎔基。

香港星島日報今天刊發專文分析，高市早苗去年11月發表「台灣有事」說法後，中日關係急劇惡化，兩國高層近一年來「零交往」，高市這次悼念朱鎔基因此引發關注，有分析指日本官方盼透過「葬禮外交」釋放善意，藉此管控持續下跌的日中關係，但這種說法恐怕是過度解讀。

文章說，前中國國務院總理李克強2023年10月27日在上海去世當天，時任日本首相岸田文雄隨即向習近平、李強發出唁電，時任外相上川陽子和駐北京使館同日表達了哀悼；11月2日李克強告別式當天，日本使館再降半旗。

文章表示，朱鎔基病逝後，日方的反應節奏基本相似，也就是首相致唁、外長跟進、使館降半旗。二者皆屬標準外交禮儀，並非針對當前關係低谷的特殊安排或破格之舉。

文章強調，對已故前政府領導人致哀是多數國家的常規做法，不必承載太多意圖，將例行外交操作升高為「管控跌勢」的主動姿態，「既低估了中日結構性矛盾的深度，也高估了高市政府修補雙邊關係的誠意」。

文章表示，真正決定中日關係走向的是歷史認知、安全政策與地區戰略等實質議題，而非一次唁電或降半旗。15日是日本二戰戰敗投降紀念日，高市早苗雖未直接赴靖國神社參拜，但罕有地在日本武道館對著距離數百公尺遠的靖國神社做出「二拜二拍手一拜」的「遙拜」動作。

此外，文章進一步表示，日本防相小泉進次郎等日本內閣成員不顧鄰國反對，15日當天集體參拜靖國神社，日方如此舉動，完全未見任何有意管控中日關係的意圖和誠意。

外交 國務院 王毅 朱鎔基 習近平 中日 高市早苗 日本

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