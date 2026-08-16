台灣是「不沉堡壘」！前英外交官揪「習近平犯台3前提」：若失敗政治風險巨大

英國前外交官、亞洲問題專家彭朝思示警，中國大陸若全面攻台，可能從最一開始大規模集結兵力之際就陷入不利，因相關準備難以掩飾，將讓台灣、美國及其他國家取得預警與應變時間。他認為，精於盤算的中國國家主席習近平若準備攻台，將先確保3項前提：解放軍能迅速取勝、美國來不及馳援，且中國有能力承受西方嚴厲制裁。

太陽報報導將台灣形容為「不沉堡壘」，而中國犯台將是北京犯下最嚴重的錯誤。

文中引述有超過20年中國、台灣事務經驗的前英國外交官彭朝思（Charles Parton）指出，中國若要發動大規模兩棲攻台，必須事先集結大量部隊、物資及空中支援，這些動作本身在一開始便形成「相當明顯的預警」，讓美國及其他國家有時間增援台灣，增加解放軍攻台難度。

即使解放軍發動攻勢，地理條件也是巨大障礙。中國部隊必須橫越約100英里（約161公里）的台灣海峽，真正適合大規模登陸的地點又相當有限。

彭朝思現為英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）副研究員，他稱台灣約只有13處海灘可能適合登陸，而空降部隊也面臨遭防空火力及無人機擊落的高度風險；如果台灣準備充分，攻台將極其困難，成功機率也不高。

若北京改以封鎖台灣施壓，彭朝思認為同樣存在重大代價。台灣海峽是連結東亞與歐洲、中東及非洲的重要航道，一旦遭到大規模封鎖，不僅台灣及全球經濟將受到衝擊，中國也難以置身事外。他警告，中國經濟若因此大幅衰退並出現大規模失業，可能進一步引發國內不穩定。

即使中國成功占領台灣，彭朝思也認為後續控制並不容易。他表示，北京可能面臨台灣軍方持續數月甚至數年的游擊抵抗，屆時長期戰事及傷亡都可能加重中國內部壓力。

彭朝思指出，這也是習近平不太可能輕易冒險的原因。他認為，若攻台失敗，不僅可能造成經濟重創及大量軍人傷亡，習近平的治理聲望也會受到打擊，甚至引發中國內部反彈。

對高度重視權力穩固的習近平而言，失敗所帶來的政治風險尤其巨大，因此北京更可能繼續透過其他方式對台灣及台灣人民施壓，試圖讓台灣人相信統一勢不可擋、無可避免。

彭朝思認為，習近平若真的考慮動武，至少必須先相信解放軍擁有壓倒性軍力，能在極短時間內取勝、避免陷入持久戰；同時還必須認定美國即使有意援台，也來不及介入。

此外，北京還必須有能力承受美國等西方國家可能祭出的嚴厲制裁。彭朝思指出，中國需要在資源、供應及科技方面建立足夠自主能力，否則一旦遭到制裁，經濟表現勢必急遽下滑。他認為，在上述條件真正具備前，以武力奪取台灣仍會被北京「擱在次要位置」。