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人權持續惡化…塔利班大肆慶祝「解放5周年」 各國抵制似有鬆動

台灣醒報／ 記者夏恩／台北報導
圖為8月15日，在阿富汗喀布爾，塔利班政府安全人員在慶祝塔利班接管阿富汗五週年的集會上負責保全工作。 歐新社
圖為8月15日，在阿富汗喀布爾，塔利班政府安全人員在慶祝塔利班接管阿富汗五週年的集會上負責保全工作。 歐新社

各國雖以人權為名抵制塔利班，但周圍國家立場近來似有鬆動！塔利班近日大肆慶祝「從美軍手中解放五周年」，而聯合國同時提醒，該國境內仍有240萬女童無法受教育，盼各國繼續抵制；但因貿易、礦產與戰略考量，讓周圍國家仍派遣官員與塔利班互動，甚至考慮解除部分制裁。

聯合國盼積極抵制

根據《美聯社》報導，塔利班官員近日在阿富汗傳統的支爾格大會堂，慶祝他們重新掌權五週年，並吹噓他們讓該國恢復穩定秩序，「將國家從美軍手中解放」，並結束了數十年的衝突。阿富汗外交部長穆塔基同時喊話世界其他國家能與塔利班接觸，可從中受益。

目前全球只有俄羅斯承認塔利班，因為該國的人權紀錄不佳，美國等國家都紛紛抵制。聯合國近日也指出，塔利班的人權狀況持續惡化，在阿富汗境內仍有大量對少數族群的迫害，包括任意逮捕、酷刑、法外處決，此外，還有240萬名女童被排除在中學教育之外，3分之1兒童出現營養不良的狀況。

2021年，塔利班在阿富汗境內快速擴張下，美國與北約部隊無法替阿富汗當時的政府抗衡塔利班，因此在8月15日倉皇撤離。儘管在奪權之前曾承諾允許女性接受教育、就業和參與公共事務，塔利班政權掌權後不久，便禁止女孩接受六年級以上的教育，後來又禁止女性接受高等教育。

各國有不同考量

塔利班還禁止女性進入健身房、公園等公共場所，還有參與運動，以及在沒有男性監護人陪同的情況下前往遠方旅行。因此聯合國希望各國繼續抵制不願改善女性待遇的塔利班。

但《衛報》提到，其他國家因為經貿與戰略考量，立場有出現逐步鬆動，今年塔吉克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克和哈薩克等中亞五國的官員都有訪問阿富汗，尋求增加貿易與石油運輸管道。

印度則考慮解除塔利班官員的旅行禁令、資產凍結與武器禁運措施，背後是希望透過阿富汗制衡巴基斯坦，阿富汗的礦業也吸引如中國等國家的外資進駐。

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塔利班 人權 阿富汗 委內瑞拉 強震

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