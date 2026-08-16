人權持續惡化…塔利班大肆慶祝「解放5周年」 各國抵制似有鬆動

各國雖以人權為名抵制塔利班，但周圍國家立場近來似有鬆動！塔利班近日大肆慶祝「從美軍手中解放五周年」，而聯合國同時提醒，該國境內仍有240萬女童無法受教育，盼各國繼續抵制；但因貿易、礦產與戰略考量，讓周圍國家仍派遣官員與塔利班互動，甚至考慮解除部分制裁。

聯合國盼積極抵制

根據《美聯社》報導，塔利班官員近日在阿富汗傳統的支爾格大會堂，慶祝他們重新掌權五週年，並吹噓他們讓該國恢復穩定秩序，「將國家從美軍手中解放」，並結束了數十年的衝突。阿富汗外交部長穆塔基同時喊話世界其他國家能與塔利班接觸，可從中受益。

目前全球只有俄羅斯承認塔利班，因為該國的人權紀錄不佳，美國等國家都紛紛抵制。聯合國近日也指出，塔利班的人權狀況持續惡化，在阿富汗境內仍有大量對少數族群的迫害，包括任意逮捕、酷刑、法外處決，此外，還有240萬名女童被排除在中學教育之外，3分之1兒童出現營養不良的狀況。

2021年，塔利班在阿富汗境內快速擴張下，美國與北約部隊無法替阿富汗當時的政府抗衡塔利班，因此在8月15日倉皇撤離。儘管在奪權之前曾承諾允許女性接受教育、就業和參與公共事務，塔利班政權掌權後不久，便禁止女孩接受六年級以上的教育，後來又禁止女性接受高等教育。

各國有不同考量

塔利班還禁止女性進入健身房、公園等公共場所，還有參與運動，以及在沒有男性監護人陪同的情況下前往遠方旅行。因此聯合國希望各國繼續抵制不願改善女性待遇的塔利班。

但《衛報》提到，其他國家因為經貿與戰略考量，立場有出現逐步鬆動，今年塔吉克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克和哈薩克等中亞五國的官員都有訪問阿富汗，尋求增加貿易與石油運輸管道。

印度則考慮解除塔利班官員的旅行禁令、資產凍結與武器禁運措施，背後是希望透過阿富汗制衡巴基斯坦，阿富汗的礦業也吸引如中國等國家的外資進駐。

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