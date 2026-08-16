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烏克蘭官員：俄羅斯夜襲基輔釀3傷 市區2處起火
烏克蘭基輔州與基輔市官員表示，俄羅斯軍隊今天凌晨對基輔發射飛彈和無人機攻擊，造成至少2個區域起火和3人受傷。
路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram發文說，飛彈與無人機殘骸墜落，造成市區北部一處非住宅區和多輛汽車起火，市中心以南地區也傳出火警。
路透社記者回報說在基輔市聽見爆炸聲。
基輔州州長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍無人機攻擊造成該州另外3人受傷，包含1名兒童。
俄羅斯過去數週密集空襲基輔和烏克蘭其他城市。
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