烏克蘭官員：俄羅斯夜襲基輔釀3傷 市區2處起火

美國與南韓17日至27日將展開年度大型聯合軍演「乙支自由之盾」，駐韓美軍主戰力的美國陸軍第8軍團14日證實將參與演習，且聲明首度提及「第一島鏈」，且將駐軍預置物資的快速分發與整備與在第一島鏈投射戰力掛鉤，引發關注。有分析揣測，這暗示駐韓美軍不再僅限於防禦北韓，或可能延伸至台灣周邊，在印太突發事態時運用朝鮮半島的美軍後勤設施。

2026-08-16 14:13