俄對烏攻勢外溢？西班牙戰機擊落侵入羅馬尼亞領空無人機 今年第4架

羅馬尼亞國防部今天表示，1名駕駛西班牙F-18戰機、執行北大西洋公約組織（NATO）空中警戒任務的飛行員，擊落1架侵入羅馬尼亞領空的無人機。這是羅馬尼亞今年擊落的第4架無人機。

這起事件再度凸顯與烏克蘭接壤的北約成員國面臨的挑戰，也顯示俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭可能外溢至鄰近國家。

羅馬尼亞國防部發布聲明表示，這架無人機從摩爾多瓦方向進入該國領空，當地時間上午5時01分（格林威治時間上午2時01分）遭執行北約任務的F-18戰機攔截。

國防部指出，無人機的殘骸落在鄰近烏克蘭邊界的加拉提（Galati）地區一處無人居住區域。

羅馬尼亞東部沿海地區面向黑海，緊鄰烏克蘭境內經常遭到攻擊的區域。

自2023年以來，俄羅斯多次攻擊烏克蘭境內多瑙河沿岸港口，羅馬尼亞當局也數度通報在境內發現無人機碎片；這些烏克蘭港口位於羅馬尼亞邊境另一側。

上月，羅馬尼亞擊落1架無人機。這架無人機當時在距首都布加勒斯特（Bucharest）約100公里處侵入羅馬尼亞領空，這也是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，羅馬尼亞首次擊落無人機。

北約東翼的其他地區也曾發生類似事件，包括波蘭及波羅的海三國。

北約14日表示，義大利戰機在執行北約空中警戒任務期間，也擊落1架侵入拉脫維亞領空的無人機。