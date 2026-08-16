北韓士兵越過軍事分界線 南韓軍方鳴槍示警

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）今天引述未具名消息人士指出，上週有一批北韓士兵越過南北韓陸上分界線，南韓軍方隨即依據作戰程序鳴槍示警，促使北韓士兵返回己方一側。

路透社引述韓聯社報導，這起事件發生於南北韓非軍事區（DMZ）東部段，數名北韓士兵在巡邏時越過軍事分界線（MDL）。這是今年以來，首度有北韓軍方違反軍事分界線並遭南韓軍方鳴槍示警的通報。

據報導，這群北韓士兵在越過分界線後隨即返回，之後未再有其他異常活動。

設於新加坡的北韓大使館未立即回應路透社的置評請求。

自北韓領導人金正恩於2023年底宣布南北關係為「敵對國家」後，平壤當局便持續加強邊境設施，士兵短暫越過軍事分界線的事件時有所聞。

根據韓聯社報導，北韓軍隊去年曾17度越過軍事分界線。

由於1950至1953年的韓戰是以停戰協定而非和平條約結束，南北韓至今嚴格來說仍處於戰爭狀態。