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北韓士兵越過軍事分界線 南韓軍方鳴槍示警

中央社／ 首爾16日綜合外電報導

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）今天引述未具名消息人士指出，上週有一批北韓士兵越過南北韓陸上分界線南韓軍方隨即依據作戰程序鳴槍示警，促使北韓士兵返回己方一側。

路透社引述韓聯社報導，這起事件發生於南北韓非軍事區（DMZ）東部段，數名北韓士兵在巡邏時越過軍事分界線（MDL）。這是今年以來，首度有北韓軍方違反軍事分界線並遭南韓軍方鳴槍示警的通報。

據報導，這群北韓士兵在越過分界線後隨即返回，之後未再有其他異常活動。

設於新加坡的北韓大使館未立即回應路透社的置評請求。

自北韓領導人金正恩於2023年底宣布南北關係為「敵對國家」後，平壤當局便持續加強邊境設施，士兵短暫越過軍事分界線的事件時有所聞。

根據韓聯社報導，北韓軍隊去年曾17度越過軍事分界線。

由於1950至1953年的韓戰是以停戰協定而非和平條約結束，南北韓至今嚴格來說仍處於戰爭狀態。

北韓 南韓 界線

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