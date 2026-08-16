聽新聞
0:00 / 0:00
北韓士兵越過軍事分界線 南韓軍方鳴槍示警
韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）今天引述未具名消息人士指出，上週有一批北韓士兵越過南北韓陸上分界線，南韓軍方隨即依據作戰程序鳴槍示警，促使北韓士兵返回己方一側。
路透社引述韓聯社報導，這起事件發生於南北韓非軍事區（DMZ）東部段，數名北韓士兵在巡邏時越過軍事分界線（MDL）。這是今年以來，首度有北韓軍方違反軍事分界線並遭南韓軍方鳴槍示警的通報。
據報導，這群北韓士兵在越過分界線後隨即返回，之後未再有其他異常活動。
設於新加坡的北韓大使館未立即回應路透社的置評請求。
自北韓領導人金正恩於2023年底宣布南北關係為「敵對國家」後，平壤當局便持續加強邊境設施，士兵短暫越過軍事分界線的事件時有所聞。
根據韓聯社報導，北韓軍隊去年曾17度越過軍事分界線。
由於1950至1953年的韓戰是以停戰協定而非和平條約結束，南北韓至今嚴格來說仍處於戰爭狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。