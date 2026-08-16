韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

美國與南韓17日至27日將展開年度大型聯合軍演「乙支自由之盾」，駐韓美軍主戰力的美國陸軍第8軍團14日證實將參與演習，且聲明首度提及「第一島鏈」，且將駐軍預置物資的快速分發與整備與在第一島鏈投射戰力掛鉤，引發關注。有分析揣測，這暗示駐韓美軍不再僅限於防禦北韓，或可能延伸至台灣周邊，在印太突發事態時運用朝鮮半島的美軍後勤設施。

南韓「朝鮮放送」14日報導，駐韓美軍雖否認此次演習是以「台灣有事」或與中國大陸發生區域衝突為設想情境，但第8軍團的說法仍凸顯一項長期趨勢，即駐韓美軍的角色，以及南韓境內美軍後勤設施的戰略運用範圍，正逐步跨出朝鮮半島，擴大至印太地區。

美國與南韓10日宣布，將在8月17日至27日展開「乙支自由之盾」（Ulchi Freedom Shield），約有1萬8000名南韓軍人參與，規模與往年相近。演習將因應北韓軍事能力變化，把無人機、全球定位系統干擾、電子戰及網路攻擊納入主要訓練內容。

美國陸軍第8軍團14日跟進宣布參與演習，屆時將聚焦強化「今晚就可作戰」能力（Fight Tonight）、韓美同盟現代化，以及塑造東北亞安全環境。「今晚就可作戰」能力是第8軍團口號。

聲明指出，建立戰區後勤與支援體系仍是首要任務，且此次演習包括陸軍預置4號囤儲（APS-4）的快速分發與整備程序，「這將證明同盟具備在第一島鏈內迅速投射戰力並掌控關鍵地形的能力」。

朝鮮放送說明，「陸軍預置4號囤儲」是美軍事先將戰車、裝甲車、自走砲及卡車等裝備和物資部署在前線地區，以便突發事態發生時，只需迅速從美國本土調派人員，就能立即投入作戰。

南韓國防研究院（KIDA）安全戰略研究中心資深研究員申大衛（譯音）表示，第8軍團所稱的「韓美同盟現代化」，除了強化南韓軍方防禦北韓的角色，也意味駐韓美軍將尋求更靈活因應朝鮮半島以外的區域情勢；至於提及「塑造東北亞安全環境」，同樣透露出擴大駐韓美軍戰略靈活的意味。南韓媒體中央日報指，這番說法可能被解讀為，駐韓美軍有意凸顯韓美例行的朝鮮半島防衛演習，也帶有牽制中國的性質。