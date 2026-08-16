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邦代海灘槍擊血案後 澳洲11月啟動槍枝回購計畫
澳洲總理艾班尼斯今天表示，新南威爾斯州（New South Wales）將於11月開始實施槍枝回購計畫。這項政策是因應去年底雪梨邦代海灘（Bondi Beach）發生的15人遭槍擊身亡事件。
艾班尼斯（Anthony Albanese）政府已在今年1月通過相關法案，除了啟動槍枝回購制度外，也加強槍枝執照資格審查，並擴大對仇恨犯罪的打擊力度。
據信，邦代案槍手持有的強力槍枝都是合法購得的。根據政府去年數據，目前全澳合法槍枝達410萬支，其中超過110萬支集中在新南威爾斯州，這是澳洲人口最多的州。
這次槍枝回購規模將是自1996年以來最大的。當年在塔斯馬尼亞州（Tasmania）阿瑟港（Port Arthur）的重大槍擊案造成35人死亡，澳洲隨即展開槍枝管制與回購計畫。
艾班尼斯與新南州州長柯民思（Chris Minns）在聯合聲明中表示，這項計畫將自11月2日展開，民眾交回步槍與手槍，每支槍最高可領取1000澳元（約台幣2萬2659元）的補償。
艾班尼斯在電視談話中指出：「澳洲人對我們的槍枝法規感到相當自豪，但事實上現今澳洲的槍枝數量，已超過當年阿瑟港槍枝回購案推動時的規模。」
新南州近期因邦代海灘槍擊案推動改革，目前已限制個人最多只能持有4支槍。
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