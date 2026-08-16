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印尼規模7.7強震釀48死 數千災民等待援助

中央社／ 魯滕16日綜合外電報導

印尼東部佛羅雷斯島外海15日發生規模7.7強震，造成48人死亡、逾百人受傷，還有數以百計房屋及建築物受損，數千名撤離災民今天仍在等待援助。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人潘加坦（Berton Suar Pelita Panjaitan）表示，規模7.7強震發生後，約5000人逃離家園，之後數小時內又發生341起餘震。

部分地區停電、電信服務中斷，此外至少有1條救援道路仍無法通行。

佛羅雷斯島（Flores）北岸南加哈勒村（Nangahale）55歲居民烏姆里（Umri）今天上午告訴法新社：「我們需要食物、飲用水、藥品，還有給孩子的尿布。」他與其他不敢返家的居民一起在山頂待了24小時。

同樣在山頂避難的55歲婦人努希達雅蒂（Nurhidayati）則是在墊子上過夜。

她說：「我現在還是非常害怕；想到昨天的地震，我的心臟還是砰砰跳…我們昨天就是一路往山上跑。我現在非常害怕，1992年的地震仍讓我心有餘悸。我不敢回家。」

佛羅雷斯島1992年也曾發生規模7.7強震，並引發海嘯，當時造成約2500人死亡。

努希達雅蒂說：「我希望政府很快就能運送物資來幫助我們。」

潘加坦表示，至少101名佛羅雷斯島居民通報受傷。

他今天發布聲明稱：「除了人員傷亡，這起外海地震也造成財物損失，並使居民日常生活陷入癱瘓。」

他強調，災民迫切需要臨時避難帳篷、食物、藥品、毛毯、行軍床、墊子、乾淨飲水與發電機等援助。

他還說，地震導致至少914棟房屋嚴重受損，另有數百棟房屋受到較輕程度損害。數十處公共設施也受到破壞，包括93處教育機構、36處醫療設施及38處政府辦公室。

潘加坦指出，東努沙登加拉省（East NusaTenggara）政府「正在辦理相關法令程序，預計宣布進入為期14天的緊急狀態」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）15日表示，正準備協助數千名暫居避難所的災民。

印尼 強震 災民

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