巴西大選逼近 魯拉與波索納洛陣營皆面臨調查

隨著巴西大選逼近，現任總統魯拉及其對手佛拉維歐．波索納洛的競選團隊陣營都面臨各自的調查。這讓曾遭受大規模貪腐醜聞重創的巴西，選情再度蒙上陰霾。

法新社報導，警方正在調查涉及綽號小魯拉（Lulinha）的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）長子，涉嫌利用影響力進行非法關說的指控。

警方也正在調查一部有關佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）父親、前極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的電影資金來源。波索納洛因策劃政變，目前正在服27年的刑期。

兩名候選人過去都曾面臨法律問題。

現年80歲的魯拉曾捲入巴西史上最大規模的「洗車行動」（Operation Car Wash）貪腐案，於2018至2019年間入獄服刑1年多。

後來，由於審理此案的法官被認定立場偏頗，他先前的定罪裁決遭到撤銷。

佛拉維歐．波索納洛擔任里約熱內盧州議員期間，曾遭控涉入回扣案，據稱他從助理的薪水中抽取部分資金，不過該案最終獲撤銷。

以下是目前針對兩名候選人的調查詳情：

● 電影「黑馬」（Dark Horse）資金來源

警方正對講述波索納洛故事的電影「黑馬」資金來源展開調查。先前有指控稱這部電影接受一名被控策劃巨額詐欺案的銀行家資助。

這部電影尚未上映，由曾演出「受難記：最後的激情」（The Passion of the Christ）的美國演員吉姆卡維佐（Jim Caviezel）主演，片中對這位前總統給予相當正面的評價。

調查重點集中在Master銀行（Banco Master）前所有人沃卡羅（Daniel Vorcaro）身上，他目前正在服刑中。這間銀行因負債超過70億美元而倒閉，之後遭清算。

● 總統之子關說案

最高法院已授權對魯拉（Lula）5個兒子之一、綽號小魯拉的法必歐（Fabio Luis）展開3項涉嫌利用影響力關說的調查。該案目前已封案處理。

據當地媒體報導，警方正在調查這位51歲的商人是否利用他在政府內部的人脈，協助合作夥伴取得合約或謀取利益。據報導，該案還牽涉魯拉的前幕僚長。這名前幕僚長曾向一名與法必歐一同接受調查的女企業家借款。

他的辯護團隊堅稱他是無辜的，並表示他是「選舉利益」下的受害者。