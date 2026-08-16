哥倫比亞總統與川普通話 籲暫停對哥國增課關稅

哥倫比亞目前因強烈地震而陷入困境。哥國新任總統艾思普雷雅今天在社群媒體表示，他和美國總統川普通過電話，盼他暫時停止對哥倫比亞徵收關稅。

美國自7月下旬調高對哥倫比亞產品關稅，從10%升至12.5%，僅咖啡和石油等少數商品例外。

法新社報導，艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）今天在社群平台X上表示：「我請他考慮暫停對哥倫比亞產品徵收高額關稅，讓我們的企業主能在地震艱困時期稍微喘一口氣。」

美國對哥國加徵關稅自7月24日生效，取代了川普今年稍早推動、即將到期的全球性關稅措施。

艾思普雷雅表示，他曾與川普通話約10分鐘，川普對哥國10日發生規模7.4強震的罹難者表示哀悼。

這場地震重創哥倫比亞西部城市卡利（Cali）和皮瑞拉（Pereira），造成近300人罹難，將近1萬3000戶民宅損毀。

艾思普雷雅說，兩人交談十分友好融洽。「我告訴他，我們眼前面臨巨大挑戰。在我接手時，哥倫比亞的經濟形勢極其艱難，猶如世界末日，我們需要重建家園。」

哥國總統大選期間，川普曾公開表態支持右翼的艾思普雷雅。艾思普雷雅律師出身，家底豐富。

艾思普雷雅本月初才剛上任，並加入川普領導的「美洲之盾」（Shield of the Americas）反毒集團，此一集團今年3月成立，由阿根廷、厄瓜多、薩爾瓦多等親美政府所組成。