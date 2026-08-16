休達再傳移民企圖越境 摩洛哥加強維安逮捕近300人

社群媒體近日出現訊息，號召移民於15日再次集體闖越西班牙北非飛地休達（Ceuta）邊境。摩洛哥媒體Le360今天報導，共有294人遭逮捕，其中46人是摩洛哥人，其餘來自撒哈拉以南非洲。

一名匿名官員告訴法新社，逮捕行動是「旨在防止移民企圖非法前往休達的例行行動」。

在休達和西班牙的另一個北非飛地麥里亞（Melilla）附近的森林，是來自撒哈拉以南非洲移民等待進入兩地的聚集地，尤其是在夏季。

今天遭攔截的移民之一、22歲的達瓦德（Abdessamad Dawad）說，他想「來到歐洲，因為我的祖國蘇丹問題叢生，局勢也不安全」。

同樣來自蘇丹的25歲移民雅庫布（Chams EdineYakoub）也說，自己一直在尋找機會，因為「在休達、在歐洲，人們受到比較好的照顧」，反觀他的家鄉，「沒有工作、沒有錢、沒有住處，什麼都沒有，我發誓」。

該名官員並未透露遭拘留人數，僅稱逮捕行動屬於「大規模的安全部署」的一環，目的是避免類似越境事件再度發生。

摩洛哥當局12日宣布一系列措施，以防範另一波移民湧入休達。此前社群媒體再度流傳不實訊息，聲稱休達邊境即將開放。

摩洛哥媒體Le360及Hespress報導，當局近日已逮捕逾60人，指控他們在社群媒體煽動或鼓吹非法移民。

7月30日，以摩洛哥人為主的約7萬2000名移民在數日內湧入擁有8萬4000人口的休達，不過絕大多數移民不久後就返回摩洛哥。

路透社稍早報導，摩洛哥警方15日逮捕至少111名試圖進入休達的移民。

摩洛哥內政部消息人士告訴路透社，被拘留者包括109名來自撒哈拉以南非洲的移民，以及2名在費尼迪克（Fnideq）或周邊地區遭逮捕的摩洛哥公民。

西班牙埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，摩洛哥警方還使用催淚瓦斯，驅散聚集在距邊境約3公里山丘上的移民。