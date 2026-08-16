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哥倫比亞強震294死 尋獲倖存者希望渺茫

中央社／ 波哥大15日綜合外電報導
哥倫比亞10日發生規模7.4強震，當地多處建築倒塌。圖／路透社
哥倫比亞10日發生規模7.4強震，當地多處建築倒塌。圖／路透社

哥倫比亞西部5天前發生規模7.4強震，已致數百人死亡或失蹤。隨著搜救人員從倒塌大樓中持續搬出遺體，尋獲倖存者的希望日益渺茫。

路透社報導，震央位於聖荷西德帕爾馬（San Josedel Palmar），多棟公寓大樓被震倒，並對從太平洋港口布維那文土拉（Buenaventura）延伸至哥倫比亞咖啡產區及西部主要城市的學校、教堂、醫院與民宅造成損壞。

哥倫比亞災害管理署今天估計，這場地震已造成至少294人死亡、320人失蹤，以及近4000人受傷。其中超過2/3死亡人數集中在卡利（Cali）和皮瑞拉（Pereira）這兩座城市。

卡利消防隊長耶南德茲（Alberto Hernandez）告訴路透社：「目前只有一處發現生命跡象。至於其他地點，我們很遺憾已進入搜尋遺體的階段。」

32歲的哥倫比亞女子拉戈（Daniela Largo）在強震後受困瓦礫堆近37小時，11日於皮瑞拉獲救，當時現場掌聲與歡呼聲不斷，她也頓時成為全國象徵希望的代表人物，然而拉戈14日因傷勢過重不治，身後留下12歲兒子。

人口超過200萬的哥倫比亞第3大城卡利災情嚴重。搜救人員一整個上午都在瓦礫堆、碎磚與金屬鋼筋中穿梭翻找，全力搜尋失蹤者的下落。不少居民也紛紛拿起掃帚和鐵鍬，開始清理自家的社區環境。

耶南德茲表示，他們可能會在明天前完成遺體搜尋工作，隨後將開始使用重型機械清理瓦礫。

強震 哥倫比亞 地震

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