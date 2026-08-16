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美軍突撤在太平洋最後一艘航艦！專家示警中國多1機會

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美軍突撤在太平洋最後一艘航艦！專家示警中國多1機會

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。圖／美聯社
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。圖／美聯社

美聯社報導，美國即將撤離在亞洲的最後一艘航空母艦「華盛頓號」，接替長期部署中東的「林肯號」，西太平洋失去美軍最重要的一艘航艦。此舉正值中國擴大在亞洲侵略之際，凸顯美國總統川普對伊朗掀戰，正把美軍航空母艦的使用逼近極限，且華府正從亞太地區抽身，轉向聚焦西半球，引發亞洲盟友質疑及憂慮。

外界並不認為中國大陸會因一艘美國航艦缺席就入侵台灣，不過，華府智庫「哈德遜研究所」國防分析師的克拉克（Bryan Clark）示警，這給了中國多一個展示實力的機會，「藉此向菲律賓、日本、印尼等國證明，美國如今不再是西太平洋的老大」。他說，「中國希望區域自己得出結論，中國才是更強大的國家，而美國已無力保障他們的安全。」

「華盛頓號」（USS George Washington）正離開太平洋、前往中東，若美軍未來數月派出另一艘航艦接替，西太平洋航艦空窗可能只是短暫現象。美國海軍研究協會新聞（USNI News）日前報導，一名海軍官員證實，華盛頓號打擊群今年5月離開日本橫須賀基地，13日在一艘巡洋艦及一艘驅逐艦伴隨下通過新加坡海峽，進入馬六甲海峽，航向中東方向。

美國海軍共有11艘航空母艦，平時同一時間通常僅部署2至3艘。若「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）近期從聖地牙哥出發前往中東接手任務，美軍可能一度同時部署4艘航艦，也可因此騰出「華盛頓號」，讓它返回太平洋填補航艦空缺。

華府智庫「卡托研究所」政策分析師桑基（Evan Sankey）表示，航艦具有安定盟友心理的作用，美軍航艦暫時退出西太平洋，恐加深區域國家對美國注意力遭中東局勢牽制的觀感。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」東南亞計畫主任波林（Gregory Poling）指出，川普政府雖宣稱太平洋的重要性僅次於西半球，實際作法卻與先前撤出中東的目標背道而馳，令亞洲盟友對美國政策的不確定性感到不安，北京則樂見美國分心及盟友受挫。

美聯社指出，川普第二任期高度仰賴航空母艦支援軍事行動。

「福特號」（USS Gerald R. Ford）連續部署11個月至今年5月中旬才返美，期間曾支援逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動及對伊朗作戰，創越戰以來最長紀錄；「林肯號」也已連續在海上超過240天。

專家指出，長期部署不僅使官兵身心疲憊，也反映美方對伊朗戰爭缺乏充分準備與調度規畫。即使美軍短期內增加航艦部署，後續仍將面臨維修需求累積與船廠壅塞，美國僅有2座航艦造船廠，未來數年航艦可用數量恐因此下降。

然而，隨著戰爭型態快速變化，航空母艦在現代戰場上的角色也受到質疑。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」高級研究員史文（Michael Swaine）指出，航艦面對中國等對手時，更容易遭無人機與飛彈鎖定，而小型軍艦與潛艦也能承擔部分原由航艦艦載機執行的打擊任務。

美國海軍高層也已表態，希望降低對大型航艦的依賴，改用較小型的新式軍艦及其他作戰平台。

美軍 中國 航空母艦

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