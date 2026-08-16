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川普發布與金正恩2019年合照 強調兩人相處融洽

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天在社群媒體發布一張照片，上面是他與北韓領導人金正恩2019年在南北韓邊境板門店會面的合影，他再次強調自己與金正恩「相處融洽」。

韓聯社報導，白宮已多次表示，川普（DonaldTrump）仍願意在「不設任何先決條件」的情況下與金正恩對話。然而，隨著北韓與俄羅斯加深經濟、外交與軍事合作，平壤是否願意出面會談目前仍不明朗。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上寫道：「儘管（我們）在這張照片上的表情看起來不太友善，我們還有很多一起面露微笑的照片，金正恩和我相處得非常融洽！」

川普在首個總統任期內曾三度會晤金正恩：第1次是2018年6月的新加坡會談，第2次是2019年2月在河內，第3次是2019年6月在板門店。

川普6月也曾在真實社群發布他與金正恩2018年首次在新加坡見面的照片，引發外界猜測，他可能尋求重啟與金正恩的個人外交。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兩韓事務專家車維德（Victor Cha）日前分析，如果平壤採取「修正主義」路線，以鞏固北韓作為核武國的地位，金正恩可能會在今年秋季美國期中選舉後，尋求再次與川普舉行峰會。

川普 金正恩 北韓

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