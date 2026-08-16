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新聞眼／中日敵意螺旋惡化 東亞陷巨大風險

聯合報／ 本報記者陳言喬
8月15日，反對政治人物參拜靖國神社的日本民眾，在東京街頭抗議遊行。 中新社
8月15日，反對政治人物參拜靖國神社的日本民眾，在東京街頭抗議遊行。 中新社

從種種跡象看，中日關係短期內改善應不可能，而中日關係惡化，影響不僅是兩國，整個東亞都上升到一個巨大風險地域，各國都難置身其外。

中日長年猜疑與彼此不信任，日本首相高市早苗去年十一月「台灣有事」只是雙方關係轉壞的導火線。中日雙方在歷史問題、戰略目標南轅北轍，註定成為兩國難解的死結。

先說歷史問題，很多人認為，這麼多年了，中國為何不翻篇，不依不撓追著要日本道歉；日本多數民眾更認為，如果連參拜自己國內的靖國神社都不行，日本還算主權國家嗎？

安倍晉三曾在台北忠烈祠當著國軍抗戰英烈牌位前說：「所有為國犧牲的人都是值得尊敬」。他的觀念代表絕大多數日本人想法：為國獻出生命的人，不論他如何死的，都應被尊敬供奉。靖國神社的戰犯就是為國而死，「國外愈干涉，我們愈要紀念」。

但是，被遠東軍事法庭判死處決與戰場上陣亡將士，不能相提並論。靖國神社供奉的十四名甲級戰犯、二千名乙級與丙級戰犯，他們是殘害亞洲多國上千萬無辜平民的殺人凶手。

日前，高市早苗對過世的中共前總理朱鎔基致哀，日本使館甚至降半旗。但朱鎔基在二○○○年十月訪日當眾對日本官方說，「你們還未對二戰罪行正式公開向中國道歉」。所以對中國來說，歷史問題並未翻篇。

再說戰略目標，日本深度綁定美國、拉攏韓國，經援東南亞各國，但隨著中國軍力的強大，日本愈來愈擔憂自身安全，進一步與印度、澳洲、菲律賓甚至台灣共同圍堵中國，台灣被大陸視為國家統一、民族復興的核心標的，日本著墨台灣，讓中日關係更惡化。

再是日本有意廢棄「無核三原則」，八月四日發布年度防衛白皮書，更把中、俄、北韓定義為「重大且緊迫的威脅」，北韓回應這是「再侵略白皮書」；中國軍方官媒回應「廣島長崎的昨日，未必不會是日本的明天」；俄羅斯總統普亭乾脆去「日本固有領土、擇捉島」表明態度。日本突與這麼多鄰居惡化，何以致之？

中日 靖國神社 高市早苗 東亞 歷史 台灣有事

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