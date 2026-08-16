李在明光復節談話：韓日須彼此理解歷史傷痛

南韓總統李在明十五日在首爾發表朝鮮半島「光復八十一周年談話」。他提到，要延續韓日關係的發展成果，兩國民眾需建立牢固互信，而互信源於對彼此歷史傷痛的理解與真誠共情。

李在明表示，至今仍有受害者及其遺屬背負歷史傷痛生活，新的韓日關係應為他們帶來溫暖。他希望韓日在互信基礎上，成為真正「親近的近鄰」，攜手開啟和平繁榮的未來。

李在明也提到一九九八年時任自民黨籍日本首相小淵惠三，與時任南韓總統金大中共同發表的歷史性共同宣言，韓日應效法這兩位已故領袖，以勇敢面對過去的勇氣為基礎開拓未來，期待日方做出積極回應。

不過，南韓外交部十五日隨即對日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社做出回應。南韓外交部表示，南韓政府對日本高層，又一次向美化日本過去的侵略戰爭且合祀戰犯的靖國神社奉納供品或參拜，深感遺憾及痛心。