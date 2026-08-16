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日防相拜靖國神社 日學者：恐影響日韓關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導

<a href='/search/tagging/2/日本' rel='日本' data-rel='/2/152883' class='tag'><strong>日本</strong></a>防衛大臣<a href='/search/tagging/2/小泉進次郎' rel='小泉進次郎' data-rel='/2/165028' class='tag'><strong>小泉進次郎</strong></a>（中）是未來自民黨黨魁和首相的熱門人選。圖為他15日前往<a href='/search/tagging/2/靖國神社' rel='靖國神社' data-rel='/2/104685' class='tag'><strong>靖國神社</strong></a>參拜。 法新社
日本防衛大臣小泉進次郎（中）是未來自民黨黨魁和首相的熱門人選。圖為他15日前往靖國神社參拜。 法新社

自民黨籍日本防衛大臣小泉進次郎十五日前往靖國神社參拜。日媒報導說，鑒於前年這天時任自民黨籍防相、即現任內閣官房長官木原稔前往參拜後，引發南韓強烈反彈，小泉此舉恐影響目前良好的日韓關係。

小泉去年擔任農林水產大臣與二○二○年及二○二一年擔任環境大臣時，都在這天前往參拜。這次是他首次以去年十月上台的高市政府閣員身分前往參拜。他昨參拜後就不發一語離開。去年時任防相的中谷元則未在這天前往參拜。

防相在日本政府是僅次於首相、內閣官房長官及外務大臣的主要閣員。因此前年這天木原稔前往參拜後，南韓外交部隨即召見日本駐韓大使館的公使，並表達嚴正抗議。南韓時任總統雖是保守派且立場親日的尹錫悅，但南韓外交部仍聲明表達對日本黨政高層人士繼續向合祀二戰甲級戰犯的靖國神社奉納供品且參拜，深表失望及遺憾。

小泉十五日則在社媒Ｘ寫道，除了「矢言不戰」，他又一次決心今後也將負起二戰後日本和平國家歷程累積的責任。

李政府去年六月上台後，即推動不將日韓間的政治、經濟與歷史問題掛鉤的做法，尋求彼此合作的「實用外交」。尚難預料小泉這天前往參拜將對日韓關係造成何種影響。此外，日本防衛省基於二戰後日本的政教分離原則，禁止日本自衛隊以部隊名義參拜。

除了小泉，還有日本經濟安保大臣小野田紀美等三位高市政府閣員前往參拜。這是日本連七年有現任閣員這天前往參拜。

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