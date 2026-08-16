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悼念二戰…高市早苗未提反省 日學者：反映「日本是受害者」史觀

聯合報／ 國際中心／綜合報導

15日是<a href='/search/tagging/2/日本' rel='日本' data-rel='/2/152883' class='tag'><strong>日本</strong></a><a href='/search/tagging/2/二戰' rel='二戰' data-rel='/2/103273' class='tag'><strong>二戰</strong></a>投降81周年，日本首相<a href='/search/tagging/2/高市早苗' rel='高市早苗' data-rel='/2/176881' class='tag'><strong>高市早苗</strong></a>（前）出席全國戰歿者追悼儀式。 路透
15日是日本二戰投降81周年，日本首相高市早苗（前）出席全國戰歿者追悼儀式。 路透

昨天是二戰日本投降八十一周年，首相高市早苗當天在日本政府舉行的全國戰歿者追悼儀式致詞時，並未像去年時任首相兼自民黨總裁的石破茂，提到對日本發動戰爭的「反省」。有日本學者認為，高市此舉反映出她對過去戰爭的歷史認知。

全國戰歿者追悼儀式是日本官方舉行的大型追悼儀式，包含日本天皇德仁、皇后雅子、高市和戰歿者遺族等各界人士，約四一○○人參加。

這次是高市去年十月就任後，首次以首相身分出席上述儀式與致詞。高市致詞時並未沿襲去年石破的措辭，日本每日新聞十五日報導說，她的措辭除了自己的風格，也回到她視為政治導師的已故首相安倍晉三風格，例如「日本能為解決各國面臨的各種議題發揮重要作用，並能以印太閃耀的燈塔，成為值得依靠、信賴的國家」。該報導說，比起過去，她更希望藉此展現「重視未來」的姿態。

去年適逢二戰日本投降八十周年，石破致詞時表明，絕不能再走錯誤的道路，必須又一次將對於那場戰爭的反省及教訓，深刻地銘記於心。這也是時隔十三年，日相首次在這天致詞時使用反省一詞。

回顧日相過去在這天致詞時的措辭，一九九三年的細川護熙提到戰爭加害責任時，對亞洲鄰國表達哀悼之意；一九九四年的村山富市更提到「深刻反省」及「矢言不戰」（即立誓不再發動或參與任何戰爭）。直到二○一二年的野田佳彥，日相致詞時都提到反省。

但自從二○一三年，當時安倍二度拜相，這天致詞時就不見反省與「矢言不戰」，也不再提到對亞洲鄰國的加害責任。他卸任後的菅義偉和岸田文雄也不提反省。

反觀德仁致詞時，又一次提到深刻反省與「殷切期盼不會再有戰爭的慘禍」，並沿用去年首度提到的「今後也要持續傳承戰爭期間及戰後的苦難」。德仁昨致詞時還表示，衷心期盼今後長久持續地追求和平及人民的幸福。

日本共同社報導說，在當前國際情勢動盪下，包含解禁出口武器，日本正推進二戰後長期奉行的安保政策轉型，如何傳承戰爭慘劇的記憶及教訓備受考驗。

日本明治大學教授山田朗認為，高市「不讓戰爭的慘禍又一次發生」的措辭，是用日文文法的使役（驅使）形，可能反映出她覺得「日本過去並非主動發動戰爭，而是被捲入戰爭的受害者」史觀。

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