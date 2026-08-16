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印尼突發7.7強震！至少47死50傷 官員：傷亡人數恐持續攀升

聯合報／ 國際中心／綜合報導
印尼15日發生多起地震。圖為搜救人員當天在瓦礫堆救出倖存者。歐新社
印尼15日發生多起地震。圖為搜救人員當天在瓦礫堆救出倖存者。歐新社

印尼東部佛羅雷斯島外海十五日清晨發生規模七點七強震，已釀成至少四十七人罹難、五十人受傷、約兩千人逃離家園。震後約三小時，當局即解除海嘯警報。

心有餘悸的災民回憶，地震時「感覺像在彈跳床上」。印尼防災官員說，傷亡人數恐進一步攀升。

佛羅雷斯島外海規模七點七強震後約十二小時，相隔數千公里的印尼西部蘇門答臘島也發生規模六點九強震，尚未傳出生命財產損失。印尼氣象氣候與地球物理局表示，第二起強震不會引發海嘯。

美聯社十五日報導，七點七強震後，印尼至少發生二三五起餘震。印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托十五日說，多地建築物有人受困瓦礫堆。目前搜救重點已朝向尋找可能被埋在瓦礫堆的倖存者。但在交通中斷下，搜救行動更困難。

歐盟執委會主席范德賴恩指示透過歐盟的「哥白尼計畫」地球觀測衛星支援救災。她在社媒Ｘ寫道，「歐洲隨時準備部署該計畫支援印尼的搜救行動，這是我們在太空的眼睛。我們與印尼同在」。

卅七歲印尼某大學講師尤利安回憶，她被劇烈晃動驚醒，「當時家中所有東西都掉下來，像電視、我兒子的獎盃、碗架和行李箱」。

美國地質調查所十五日表示，印尼當晚還發生規模六點九強震。德國地球科學研究中心（ＧＦＺ）則表示，這起強震位於印尼的北蘇門答臘，規模六點四。ＧＦＺ還表示，該地震的深度為一五八公里，屬中層地震。

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