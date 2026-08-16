與陸AI爭鋒 美逼35國選邊站 「不能兩個都要 必須二選一」

美國正準備要求數十國在美中的人工智慧（ＡＩ）競爭選邊站。路透十四日引述其檢視的一份美國國務院內部草稿和一位美國官員報導，華府計畫「警告」相關國家，若同時加入中國大陸提出的另一套ＡＩ合作倡議，可能被排除在美國主導的ＡＩ聯盟外。

美國去年提出「矽盛世」倡議，希望在美中科技競爭升溫之際確保ＡＩ模型、半導體及關鍵礦物供應鏈安全，已有約廿四國加入，包括日本、澳洲和南韓等美國盟友。

中國國家主席習近平七月則提出「世界ＡＩ合作組織」（ＷＡＩＣＯ），推廣中方的開放權重技術。已知哈薩克是唯一同時加入美中上述倡議的國家，因此引起華府警覺。

上述草稿由美國國務院擬定，對象是六月簽署美國「ＡＩ機會聯合聲明」的卅五國，包括不具法律約束力的矽盛世成員，和其他希望在ＡＩ合作上站在美方這一邊的國家。

該草稿寫道，「什麼都參加，就等於什麼都沒有參加。簽署矽盛世宣言不只是加入會員，而是一項承諾」。其內容雖未直接點名中國，但仍敦促各國在ＡＩ議題上審慎做出選擇，並強調此一承諾不能與其他內容重複且「相關要求又與美方（所提倡議）相互衝突的倡議並存」。

一位美國官員直言，該草稿的內容就是旨在明確傳達「你不能兩邊都要，必須二選一」；若一國一方面自我定位為某個科技生態系統值得信賴的夥伴，另一方面卻又加入由中國設計與推動的另一套ＡＩ競爭願景倡議，那這樣的立場就很難讓人信服。

川普政府希望藉由要求各國表明立場，好在爭奪最先進ＡＩ技術的美中競賽能限制中國取得相關資源，尤其這類先進ＡＩ技術未來可能用來爭取軍事或經濟優勢。

該草稿並未標明日期，路透也無法確認美國何時將寄出，和正式發函前是否還會修改內容。美國國務院則對此不予置評。中國和哈薩克駐美大使館也尚未置評。