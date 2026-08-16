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自民黨3高層罕見集體參拜靖國神社 陸方強烈抗議

聯合報／ 編譯茅毅、記者廖士鋒／綜合報導
日本朝野政黨高層及防衛大臣小泉進次郎等政府閣員十五日前往東京的靖國神社參拜。圖為由自民黨籍眾議員逢澤一郎（中排左三）領銜的跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員，當天集體前往參拜。法新社
日本朝野政黨高層及防衛大臣小泉進次郎等政府閣員十五日前往東京的靖國神社參拜。圖為由自民黨籍眾議員逢澤一郎（中排左三）領銜的跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員，當天集體前往參拜。法新社

八月十五日是二戰日本宣布無條件投降八十一周年，直到靖國神社於當天黃昏閉門，首相高市早苗未前往參拜，但以她兼任的執政黨自民黨總裁名義，用「自費」方式奉納「玉串料」（祭祀費）。但包括該黨幹事長鈴木俊一及日本防衛大臣小泉進次郎的黨政要員仍前往參拜。

大陸外交部表示強烈抗議，靖國神社供奉的十四名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖，已向日方提出嚴正交涉。

大陸國防部發言人蔣斌說，警告日本若成為禍根亂源，「必將再次受到正義審判和歷史清算」。

位於東京千代田區的靖國神社，合祀二戰的日本十四名甲級戰犯，若日本主要政治人物前往參拜或奉納供品的祭祀費，往往令曾遭日本軍國主義侵略的國家感到憤怒或遺憾。

包含總務會長有村治子和選舉對策委員長西村康稔的自民黨「黨三役」（三大要職），十五日由幹事長鈴木領銜前往參拜。由於過去自民黨幹部這天往往是個別前往參拜，因此，這三人此次集體參拜很罕見。日媒引述自民黨人士報導，這過去幾乎沒有先例。

包括政務調查會長，日本政黨通常在總裁下設「黨四役」（四大要職）。日媒十五日引述消息人士報導，自民黨現任政調會長小林鷹之當天原本有意一起前往靖國神社，但鑑於日本前經濟安保大臣小林的老家、也是他當選眾議員的選區千葉縣因豪雨引發災情，所以勘災優先。

高市透過隸屬自民黨內現存唯一派系「志公會」（麻生派）的鈴木奉納玉串料。鈴木參拜後指稱，「謹向為我國奠基的英靈致上感謝和哀悼。充分理解高市總裁平日對這些英靈的心意，因此以代表本黨『執行部』（即總裁及黨四役）的方式，由本人與有村、西村三人一起參拜」。

兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗十五日在二戰日本投降八十一周年，出席日本官方舉行的全國戰歿者追悼儀式與致詞。歐新社
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗十五日在二戰日本投降八十一周年，出席日本官方舉行的全國戰歿者追悼儀式與致詞。歐新社

高市過去在日本總務大臣及經濟安保大臣任內，皆在日本所稱的二戰「終戰日」當天前往參拜。她前年參選自民黨總裁時表明，希望未來也繼續下去。但她當選總裁、尚未成為首相時，都沒前往參拜。

不過，日本時事通信社十五日報導，高市雖未前往參拜，但她出席東京千代田區的「日本武道館」舉行的全國戰歿者追悼儀式前，先在日本武道館的停車場朝靖國神社方向遙拜。

高市昨上午十一時多到該停車場後，為了配合該儀式先在車內等候。過了約十分鐘，她下車朝靖國神社所在的西北方行「二拜、二拍手、一拜」禮。她身邊的人士對日媒坦言，這是在遙拜靖國神社，而該神社與日本武道館間的距離約步行十分鐘。

靖國神社 神社 二戰 自民黨 高市早苗 小泉進次郎

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