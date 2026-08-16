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川習會前傳美方籌備混亂 找不到安排負責人令陸方感到不安

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（圖右）今年5月在中南海會見美國總統川普。（新華社）
中國大陸國家主席習近平（圖右）今年5月在中南海會見美國總統川普。（新華社）

中國大陸國家主席習近平可能9月訪美。香港南華早報引述消息人士報導，離此次國是訪問只剩數周，美國川普政府的混亂狀況、找不到安排此行的接頭人，讓中國大陸感到不安。這種情況是川普5月中國訪問的重演，只是這次訪問將由美國主導，讓中國大陸更加不安。

報導稱，美國總統川普今年5月訪問中國時，美方混亂的籌備工作讓中國官員感到沮喪，想不到，歷史重演，北京正眼睜睜地看著同樣的事情在地球另一端上演。

消息人士表示，這是習近平2015年以來首次對美國進行國是訪問，但相關成果的落實進展甚微。中國大陸官員再次面對一個缺乏計畫和協調、組織混亂的川普政府。由於禮賓、場地及公開訊息這次主要由白宮掌控，北京在應對輿論的能力上較弱，也更擔心出現突發狀況。

就像川普今年5月訪中的情況，美方是由財政部和貿易代表署發揮核心作用，基本上美國國務院至今並未參與。

目前沒有任何美方官員或單位明確負責籌辦，美中大致只能做例行性準備。大陸外交部副部長馬朝旭7月下旬訪美，一度讓情況緩解，但未能持續。根據中方公布的馬朝旭訪美紀要，他和美國高官深入交流。

目前問題主要和後勤與形象等有關，美中對9月川習會能取得什麼實質成果，原就沒抱太大期望。目前討論中的唯一具體議程，是對大陸輸美商品削減約300億美元（約新台幣9,555億元）的關稅。

9月川習會的籌備進度緩慢，歸咎於川普核心圈還在討論對習近平此次訪美設定的基調及框架。白宮副幕僚長米勒及白宮通訊主任張振熙等主張，川普應展現他占優勢，其他人則希望川普藉此舒緩美中領袖的關係。

不過，川普此前指稱，習近平9月24日將訪問白宮。美國國務卿魯比歐7月也說，習近平訪美的行程仍按計畫推進。

川習會 美方 習近平 訪美 川普

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