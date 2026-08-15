聽新聞
0:00 / 0:00

外交政策考量 澳洲外長終止與兩所中國院校合作案

中央社／ 台北15日電

外媒報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）以國家安全為由，終止澳洲國立大學及昆士蘭大學分別與兩所中國院校和機構達成的合作協議。

法國國際廣播電台（RFI）中文網引述「澳洲人報」（The Australian）消息，澳洲人報13日獲取的信函顯示，黃英賢宣布澳洲國立大學（AustralianNational University）與山東大學之間的合作安排「無效且不可執行」，已通知澳洲國立大學，必須在明年1月18日前完成相關合作案的終止工作。

報導引述中國教育部的資料，山東大學澳國立聯合理學院辦學總規模為1200人。據報導，已入學的學生可選擇轉入澳洲國立大學現有的大學部或研究生課程。

根據百度百科等公開資料，山東大學澳國立聯合理學院是中國教育部予以資格認定的中外合作辦學單位，由山東大學與澳洲國立大學合作設立，位於山東威海，主要培養理學類國際化人才 。

同時，昆士蘭大學與中國科學院一項涉及澳洲本土植物止痛研究的合作也被終止。根據澳洲對外關係法，外長有權取消與外國實體之間不符合澳洲外交政策的安排。

美國戰爭部7月23日公布2025財年「2019財年國防授權法」第1286條更新清單，並警告美國大學、科研機構及企業在與清單內機構進行科研合作、資金往來或數據共享將構成合規風險，並可能對其獲得聯邦資金的資格產生負面影響。

法廣中文網報導指出，第1286條清單，將中國、俄羅斯和伊朗的130家高等院校及科研機構認定為從事「問題活動」的外國機構。其中，復旦大學、上海交通大學、山東大學等多所頂尖中國大學被列入。

澳洲 外交政策 外交部

延伸閱讀

錄取「百億海外圓夢計畫」行前突取消 教育部：沒法給替代方案

「無視規則秩序」大陸科研船多次進入帛琉海域 引發安全擔憂

海外圓夢計畫媒合出包 學界：當初只簽MOU？

澳洲修法 提高媒體授權費

相關新聞

又傳強震！印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

美國地質調查所（USGS）15日表示，印尼當晚發生規模6.9強震。德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，這起強震位於印尼的北蘇門答臘，規模6.4。

高市終戰致詞2關鍵詞被消失 歷任首相用詞變化代表什麼？專家這樣說

日本今天迎來第81個終戰紀念日，首相高市早苗在武道館舉行的全國戰歿者追悼儀式上致詞，未延續前首相石破茂去年提及的「反省」...

港媒：9月川習會白宮缺乏規畫 北京不安

中國大陸國家主席習近平可能九月訪美。香港南華早報十五日引述消息人士報導，離此次國是訪問只剩數周，美國川普政府的混亂狀況、找不到安排此行的接頭人，讓中國感到不安。這種情況是川普五月中國訪問的重演，只是這次訪問將由美國主導，讓中國更加不安。

與陸AI爭鋒 美逼35國選邊站 「不能兩個都要 必須二選一」

美國正準備要求數十國在美中的人工智慧（ＡＩ）競爭選邊站。路透十四日引述其檢視的一份美國國務院內部草稿和一位美國官員報導，華府計畫「警告」相關國家，若同時加入中國大陸提出的另一套ＡＩ合作倡議，可能被排除在美國主導的ＡＩ聯盟外。

自民黨3高層罕見集體參拜靖國神社 陸方強烈抗議

八月十五日是二戰日本宣布無條件投降八十一周年，直到靖國神社於當天黃昏閉門，首相高市早苗未前往參拜，但以她兼任的執政黨自民黨總裁名義，用「自費」方式奉納「玉串料」（祭祀費）。但包括該黨幹事長鈴木俊一及日本防衛大臣小泉進次郎的黨政要員仍前往參拜。

華郵：美民眾陷AI焦慮 已成期中選舉熱門議題

華盛頓郵報十四日報導，美國人對人工智慧（ＡＩ）的焦慮感，在愈來愈接近的十一月期中選舉前形成一股政治力量，參選人紛紛就ＡＩ對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見，兩大黨也在興建資料中心的計畫上較勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。