外交政策考量 澳洲外長終止與兩所中國院校合作案

外媒報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）以國家安全為由，終止澳洲國立大學及昆士蘭大學分別與兩所中國院校和機構達成的合作協議。

法國國際廣播電台（RFI）中文網引述「澳洲人報」（The Australian）消息，澳洲人報13日獲取的信函顯示，黃英賢宣布澳洲國立大學（AustralianNational University）與山東大學之間的合作安排「無效且不可執行」，已通知澳洲國立大學，必須在明年1月18日前完成相關合作案的終止工作。

報導引述中國教育部的資料，山東大學澳國立聯合理學院辦學總規模為1200人。據報導，已入學的學生可選擇轉入澳洲國立大學現有的大學部或研究生課程。

根據百度百科等公開資料，山東大學澳國立聯合理學院是中國教育部予以資格認定的中外合作辦學單位，由山東大學與澳洲國立大學合作設立，位於山東威海，主要培養理學類國際化人才 。

同時，昆士蘭大學與中國科學院一項涉及澳洲本土植物止痛研究的合作也被終止。根據澳洲對外關係法，外長有權取消與外國實體之間不符合澳洲外交政策的安排。

美國戰爭部7月23日公布2025財年「2019財年國防授權法」第1286條更新清單，並警告美國大學、科研機構及企業在與清單內機構進行科研合作、資金往來或數據共享將構成合規風險，並可能對其獲得聯邦資金的資格產生負面影響。

法廣中文網報導指出，第1286條清單，將中國、俄羅斯和伊朗的130家高等院校及科研機構認定為從事「問題活動」的外國機構。其中，復旦大學、上海交通大學、山東大學等多所頂尖中國大學被列入。