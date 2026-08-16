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習近平致電李在明 賀南韓政府成立78年
大陸國家主席習近平昨天向南韓總統李在明致賀電，祝賀南韓政府成立七十八周年。習近平在賀電中表示，高度重視中韓關係發展，願意一起努力，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷前進。
新華社報導，習近平在賀電中表示，中韓是重要近鄰和合作夥伴，兩國建交三十四年來，在雙方共同努力下，相互成就、共同發展，各領域交流合作成果豐碩。「去年底、今年初，我同李在明總統成功實現互訪，為中韓關係發展作出戰略指引」。
習近平提到，高度重視中韓關係發展，願與李在明一起努力，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著正確軌道不斷前進，更好造福兩國人民，為地區乃至世界和平與發展作出更大貢獻。
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