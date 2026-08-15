印尼7.7強震已40死50傷 災民心有餘悸：劇烈晃動像在彈跳床上

印尼東部佛羅雷斯島外海今天發生規模7.7強震，心有餘悸的當地民眾說，「感覺像在彈跳床上一樣」。根據災害防救官員，罹難人數已經增加到至少40人，另有50人受傷。

法新社報導，佛羅雷斯島（Flores Island）外海規模7.7強震發生約12小時後，相隔數千公里外的西部蘇門答臘島（Sumatra Island）也記錄到另一起規模6.9強震，目前沒有災損或傷亡通報。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）指出，第2起強震不會引發海嘯威脅。

救難官員法圖爾（Fathur Rahman）表示，截至傍晚，佛羅雷斯島這起地震的死亡人數增至40人，另有50人受傷。

國家災害應變總署（BNPB）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）稍早表示，多處建築物中有人受困。和許多印尼人一樣，蘇哈里揚托使用單名。

目前有兩架直升機、一架飛機待命協助救援行動。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透過歐盟哥白尼計畫（Copernicus Programme）地球觀測衛星支援救災。

她在社群平台X上寫道：「歐洲隨時準備部署哥白尼支援印尼的搜救行動，這是我們在太空的眼睛。印尼，我們與你同在。」

當地時間今天清晨發生的這起強震襲擊知名觀光勝地佛羅雷斯島，造成數十間房屋和其他建築物損毀。蘇哈里揚托表示，已經有約2000人撤離家園。

37歲大學講師尤利安（Yulian Juita Ekalia）表示，她被劇烈晃動驚醒，「感覺像是在彈跳床上一樣，真的很可怕」、「家裡所有東西都掉下來，像是電視、我兒子的獎盃、碗架、衣櫃上的行李箱」。

救難官員法圖爾告訴法新社，搜救重點已經轉向尋找可能被埋在瓦礫堆下的受害者。但是山崩切斷道路，導致救援行動更加困難。

由於今天一早海水退去，法新社記者目擊震央附近納格克縣（Nagekeo）居民紛紛往高處逃難。那可能是海嘯即將來襲的徵兆。

雖然後來海嘯警報解除，當局仍呼籲民眾暫時不要返回受損建築物，避免餘震造成倒塌危險。根據印尼氣象氣候暨地球物理局，當地某些沿海地區監測到1.6公尺浪高。

數以百計居民即使過了好幾個小時依然留在戶外，期間佛羅雷斯島遭遇多起餘震，其中最大一起規模達6.1。

根據美國和印尼官方說法，這起淺層地震震央位在佛羅雷斯島北岸外海。這座島嶼主要是農村，少有高樓建築，災損情況仍在評估中。

當地時間今天傍晚蘇門答臘島先達（Pematangsiantar）附近又發生震央在陸地上的深層地震，規模為6.9。

位處太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上的印尼地震頻繁。這是一條從日本延伸經過東南亞，橫跨整個太平洋海盆的活躍地震帶。

佛羅雷斯島於1992年曾發生規模7.7地震，當時引發海嘯，約有2500人罹難。

蘇門答臘外海2004年則發生規模9.1的毀滅性強震，引發造成整個地區一共22萬人喪生的南亞海嘯，當中約有17萬印尼人，是有紀錄以來最嚴重的天災之一。