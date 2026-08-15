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又傳強震！印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

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又傳強震！印尼北蘇門答臘發生規模6.9地震 深度158公里

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為15日印尼東努沙登加拉省在當天強震後，1家6口人在戶外暫避。歐新社
圖為15日印尼東努沙登加拉省在當天強震後，1家6口人在戶外暫避。歐新社

美國地質調查所（USGS）15日表示，印尼當晚發生規模6.9強震。德國地球科學研究中心（GFZ）則表示，這起強震位於印尼的北蘇門答臘，規模6.4。

GFZ還表示，該地震的深度為158公里，屬中層地震。

【中央社／雅加達15日綜合外電報導】

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）資料顯示，印尼西部蘇門答臘島（Sumatra）今天傍晚發生規模6.9強烈地震，目前相關當局尚未發布海嘯警報。

美國地質調查所數據指出，這起強震的震央位於先達（Pematangsiantar）北北西方15公里處，震源深度大約172.5公里。

印尼東部佛羅雷斯島（Flores Island）外海今天清晨也發生規模7.7強烈地震，相關當局官員稍早表示，迄今有至少38人喪命、13人受傷。

印尼 強震

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