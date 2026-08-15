美反制國際刑事法院 立陶宛媒體：美軍駐在國遭施壓

立陶宛國家廣播電視台報導，美國政府正加大削弱國際刑事法院影響力的行動，並向包括立陶宛在內、境內駐有美軍的國家施壓。立陶宛消息人士表示，美方尚未直接要求立陶宛退出國際刑事法院。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）14日引述消息人士報導，美國官員已向立陶宛表達對國際刑事法院（ICC）的關切，尤其涉及境內駐有美軍的國家。不過，美方並未直接威脅，如果立陶宛繼續成為國際刑事法院成員，美國將撤出駐立陶宛部隊。

設於荷蘭海牙的國際刑事法院2002年成立，主要追訴戰爭罪、種族滅絕與違反人道罪等，唯有會員國無法或不願自行起訴暴行時才會主張管轄權。

LRT報導指出，美方關切的議題包括國際刑事法院對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布逮捕令，以及簽署羅馬規約的國家在境內駐有美軍時，如何履行東道國義務並保護美國軍事人員。羅馬規約授權國際刑事法院追訴非會員國國民在會員國領土所犯下的暴行罪。

據報導，這項來自美國的壓力讓立陶宛面臨兩難。立陶宛是國際刑事法院成員，也是羅馬規約締約國，並曾將涉嫌俄羅斯戰爭罪案件提交國際刑事法院。國際刑事法院2023年以涉嫌戰爭罪為由，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令。

LRT引述華府智庫美國外交政策理事會（AmericanForeign Policy Council）副主席柏曼（Ilan Berman）指出，美國在全球100多個國家部署軍隊，隨著國際政治局勢改變，海外駐軍可能面臨遭法律追訴的風險，這也是美國未簽署羅馬規約的原因之一。

柏曼認為，華府不太可能期待立陶宛完全退出國際刑事法院，但可能施壓立陶宛簽署額外協議，將美軍人員相關問題排除在國際刑事法院管轄範圍之外。

LRT報導，美國政府近來已公開加大反對國際刑事法院的力道。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前訪問巴拿馬時，再度呼籲相關國家退出國際刑事法院，並批評該法院試圖削弱各國政府及司法機構的主權。

報導引述駐華府歐洲外交官表示，歐洲小國若採取共同立場，將更有能力抵禦美國方面的壓力。