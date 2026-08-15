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俄羅斯聲稱 今夏已在烏克蘭東南部2州奪下19聚落

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導

羅斯國防部今天表示，俄國部隊今年夏季的進攻行動，合計已在烏克蘭東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）奪下19個聚落。

路透社報導，俄羅斯國防部的聲明引述俄軍東區部隊群司令博爾加列夫（Pyotr Bolgarev）的通報內容，但未指明是哪些聚落。

另據俄羅斯通訊社國際傳真社（Interfax）報導，俄國國防部還表示，俄軍近日已奪下札波羅熱州聚落芮巴爾斯柯耶（Rybalskoye）。

路透社無法獨立核實戰場消息。

俄羅斯今年在俄烏戰爭前線的推進速度減緩，但對烏克蘭首都基輔及其他城市的彈道飛彈打擊卻增強。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）12日表示，今年以來烏軍在烏克蘭東南部戰線已自俄軍手中奪回745平方公里土地。

烏克蘭 俄羅斯 羅斯

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