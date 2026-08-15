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菲國防部長駁斥陸批評 稱北京採「烏賊戰術」迴避眼前問題

中央社／ 馬尼拉15日綜合外電報導
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天駁斥中國指控他「一貫攻擊抹黑中國」，形容此一說法是「典型的烏賊戰術」，意圖迴避眼前的問題。 路透社
菲律賓國防部長鐵歐多洛今天駁斥中國指控他「一貫攻擊抹黑中國」，形容此一說法是「典型的烏賊戰術」，意圖迴避眼前的問題。 路透社

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天駁斥中國指控他「一貫攻擊抹黑中國」，形容此一說法是「典型的烏賊戰術」，意圖迴避眼前的問題。

路透社報導，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）是在回應中國外交部發言人郭嘉昆昨天的說法。郭嘉昆表示，鐵歐多洛此前曾主導當局逮捕中國公民，而北京稱這些人在菲律賓合法工作。

郭嘉昆告訴記者：「這個人一貫攻擊抹黑中國，破壞的不僅是中菲雙邊關係，也將損害菲律賓國家和人民的利益。」

鐵歐多洛發布聲明，為5月在東米薩米斯省（Misamis Oriental Province）一處鋼鐵廠進行的執法行動辯護。該行動逮捕多名中國籍人士。他強調行動合法並有法院核發的搜索票和蒐集到的證據支持。

他指出，所涉違規行為包括生產不合格、受放射性污染的鋼鐵、排放受污染廢水，以及釋出有毒廢氣。

鐵歐多洛同時指控中國大使館人員干預菲律賓執法程序、威脅要對菲律賓民眾展開報復，強調相關行徑已經在國會參議院聽證會中予以披露。

鐵歐多洛表示：「中國外交部針對我的最新聲明是典型的烏賊戰術，以迴避問題的方式散播假訊息。」

中國10日證實逾百名菲律賓公民因非法就業及非法居留而遭到移民當局採取行動。

鐵歐多洛於13日發布聲明，譴責中國對菲律賓公民的行動，直言這「純粹是勒索與敲詐」。

這一輪交鋒顯示鐵歐多洛與北京之間關係持續惡化。在他表示菲律賓在領土和政治層面上都受到中國嚴重威脅後，中國6月對他實施制裁；鐵歐多洛則回擊稱中國「邪惡」。

菲律賓 國防部長 北京

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