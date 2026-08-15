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立陶宛議員擬赴比利時會大陸代表 總理：應維持外交一致

中央社／ 維爾紐斯15日專電

立陶宛國會部分議員計畫9月初前往比利時，與中國代表會面。立陶宛總理辛克維丘斯14日表示，國會議員有行動自由，但外交政策應保持一致、方向明確；出於善意的「即興之舉」，未必有助於立陶宛與中國恢復關係。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）接受LNK電視台訪問時表示，他難以批評國會議員提出的倡議，因為議員擁有自由行動的權利，但國家也必須考量自身聲望，以及在夥伴眼中的形象。

辛克維丘斯說：「我認為，國家的外交政策必須保持一致，並有明確方向。外交政策由總統及政府共同負責。」

據報導，辛克維丘斯還提到，立陶宛國會有相關機制及委員會持續運作，但「這些即興之舉，有時或許是出於善意，卻未必總是能帶來幫助。」

立陶宛新聞網站Delfi日前報導，國會議員維格勒（Ignas Vegele）與數名議員組成國會臨時小組「推動與中國的外交關係正常化至歐盟（EU）會員國層級」，並計畫9月初前往比利時布魯塞爾。

維格勒為臨時小組主席，他向媒體證實此行計畫，表示目前正協調與中國代表的會面，希望討論立陶宛可以採取哪些行動，以及中國應採取哪些措施，讓雙邊關係恢復至其他歐盟國家與中國的外交關係水準。

辛克維丘斯政府的施政綱領延續上屆政府方向，將尋求與中國的外交關係正常化，至其他歐盟會員國目前所維持的外交代表層級。波羅的海通訊社（BNS）報導，立陶宛執政黨近期更加積極談論與中國恢復正常外交代表層級，但目前尚未取得實際成果。

LRT報導，立陶宛國會議長歐勒卡斯（JuozasOlekas）上週與外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）會面後表示，他認為維爾紐斯與北京關係正常化已取得進展。

立陶宛與中國的雙邊關係於2021年惡化，當時立陶宛允許台灣在當地設立以台灣為名的代表處，中國其後降低與立陶宛的外交關係層級，雙方關係陷入低潮。

立陶宛 比利時 北京

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