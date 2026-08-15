以色列稱空襲黎巴嫩南部真主黨設施 傳釀7死3傷

黎巴嫩南部今天清晨遭到以色列空襲，據黎巴嫩國家通訊社報導，以軍戰機轟炸村莊安薩爾（Ansar）的1棟房屋，造成7人死亡、3人受傷。

路透社報導，以色列軍方發布聲明證實，昨天深夜打擊黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）在黎國南部1處以色列劃為維安區內的設施，以回應以軍士兵遭受攻擊。

這是黎巴嫩政府和以色列數週前在美國斡旋下同意1份和平框架後，傷亡最慘重的打擊行動之一。

根據協議，在伊朗支持的真主黨解除武裝並交由黎巴嫩軍方接管之前，以色列部隊都將繼續留在黎巴嫩南部。但真主黨已拒絕這些條件。

真主黨在今年2月美國和以色列對伊朗發動戰爭隔天開始攻擊以色列，其後以軍在雙方交戰期間奪下黎巴嫩南部部分地區，並維持在當地駐軍，理由是為了保護以色列北部免於再受攻擊。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）13日前往黎巴嫩南部視察時表示，在真主黨解除武裝之前，以色列不會從其控制區域撤軍。

美國國務院的1名官員則說，以色列軍隊若在黎巴嫩南部常態性駐紮，會與以黎兩國協議中所做的承諾不符。